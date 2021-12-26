طقس الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر.

الموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:22 والمد الثاني عند الساعة 08:13 والجزر الأول عند الساعة 11:52 والجزر الثاني عند الساعة 00:50 .

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:26 والمد الثاني عند الساعة 03:30 والجزر الاول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 20 75 45

دبي 26 19 75 45

الشارقة 26 18 75 40

عجمان 27 20 70 40

أم القيوين 26 17 80 45

رأس الخيمة 25 17 85 40

الفجيرة 30 22 70 35

العين 26 17 85 40

ليوا 25 16 85 40

الرويس 22 18 80 50

السلع 21 16 80 50

دلما 21 18 70 40

طنب الكبرى 24 20 80 35

طنب الصغرى 24 20 80 35

أبو موسى 25 20 75 45.

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