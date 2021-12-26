صحة أبوظبي تحصل على جائزتين مرموقتين

المصدر: البيان

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حصلت دائرة الصحة أبوظبي على جائزتين مرموقتين ضمن جائزة التميز الدولية لمحتوى الحكومة الرقمية 2021، التي أطلقتها "مؤسسة التميز الدولية" وذلك ضمن فئتي "محتوى المواقع الإلكترونية" و"محتوى التواصل الاجتماعي". يأتي ذلك تقديراً للجهود التي تبذلها الدائرة لتوفير محتوى رقمي متناغم وسلس باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكدت دائرة الصحة أبوظبي على مواصلتها تبني الابتكارات المتقدمة ومواكبة أحدث التقنيات المتطورة القادرة على تعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.

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