1919 مشروعاً إنسانياً «لخيرية الشارقة» في بوركينافاسو منذ 2010

المصدر: الشارقة ـ البيان

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توسعت جمعية الشارقة الخيرية في تنفيذ مشاريعها الخيرية والإنسانية في جمهورية بوركينافاسو ضمن البلدان التي تشملها مشاريع الجمعية وأعمالها الخيرية في أفريقيا، وأفادت الجمعية أن حصيلة المشاريع المنفذة في جميع المناطق التي شملتها أعمال الجمعية في عدة مدن ومناطق نائية بجمهورية بوركينافاسو بلغت 1919 مشروعاً متنوعاً، بتكلفة 62.4 مليون درهم منذ 2010 وحتى منتصف العام الجاري، وذلك بدعم المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء.

وأكد ناصر مسعود بلال رئيس قطاع الفروع، مدير إدارة الجمعية في كلباء، أنه وضمن سياسة التوسع في حجم المشاريع والأعمال الإنسانية التي يُجرى تنفيذها لإعمار المناطق النائية في الدول النامية بما يهيئ لسكانها الحياة الكريمة، ويعبر عن رؤية الجمعية التي تنبثق من توجيهات القيادة الرشيدة ودعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من رئيس مجلس إدارة الجمعية وإخوانه أعضاء مجلس إدارة الجمعية بأن يكون العمل الخيري سبيلاً في تنمية المجتمعات والارتقاء بمستوى المعيشة لمواطنيها وتقديم الإغاثات وفق المعايير الدولية، ونفذت الجمعية عدة مشاريع متنوعة في جمهورية بوركينافاسو منذ عام 2010 وأثمرت الجهود التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة الدولة في العاصمة «واغادو غو» عن طريق توفير مياه الشرب النقية للسكان عبر 121 بئراً لتوفير المياه النقية للسكان، موضحاً أن إنشاء هذه الآبار بين القرى النائية من شأنه أن يعزز توفير المياه النقية، كما تم بناء 1689 مسجداً للتيسير على المصلين أداء الشعائر.

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