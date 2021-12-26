برنامج الفجيرة للتميز الحكومي يعزز التطوير لمواكبة المعايير العالمية

المصدر: (الفجيرة - وام)

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإطلاق «برنامج الفجيرة للتميز الحكومي»، عقد برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ورشة عمل تأسيس «جائزة الفجيرة للتميز الحكومي»، بحضور أعضاء من البرنامج.

ناقشت الورشة الأطر العملية لتأسيس برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، والذي يهدف إلى الارتقاء بأداء العمل الحكومي في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، ومواكبة معايير التميز العالمية، وتعزيز مفهوم التميز والتطوير المستمر في هذا القطاع الحيوي.

واستعرضت في ورشة العمل مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بوصفه جزءاً رئيسياً من هوية حكومة الإمارات، ورؤيتها الاستراتيجية في العمل المؤسسي، وتقديم الخدمات الحكومية، وأثرها على الحكومة والإنسان والمجتمع. كما تم خلال الورشة مناقشة الجهات الحكومية المشاركة في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، وتحديد الإطار العام ومعايير التقييم في فئات برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

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