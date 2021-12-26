«اقتصادية الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الخيري مع الهلال الأحمر

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تعزيز سبل التعاون المشترك مع وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في ضوء تفعيل سياسات التعاون بين كافة الدوائر الحكومية، بما يخدم المصلحة العامة، وبحث العديد من الموضوعات والمحاور المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون وبناء شراكات مؤسسية فعّالة، تسهم في تحقيق الأهداف والرؤى المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الهلال الأحمر الإماراتي لمقر الدائرة، حيث ناقش الجانبان التعاون المشترك في مجالات التوعية المجتمعية، وتشجيع العمل الخيري والإنساني، وتعزيز ثقافة التطوع، إلى جانب تبادل الخبرات، التي تسهم في الارتقاء بالخدمات وتطوير الأداء المؤسسي لتحقيق التميز.

ومن جانبه، قال عبد الله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن الاجتماع يعتبر ترجمة حقيقية لإرادة الجانبين في تنسيق الجهود وتفعيل التعاون القائم في المجالات الخيرية والإنسانية.

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