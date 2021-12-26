الحدائق متنفس العائلات وملتقى الأصدقاء ضمن وجهات الإمارة المتميزة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشكل الحدائق العامة إحدى السمات الجوهرية التي تميز المدن العصرية بما تمثله من ملاذ يلجأ إليه السكان والزوار سعياً للابتعاد عن مشاغل الحياة اليومية والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة والأجواء المفتوحة، بما لذلك من آثار نفسية كبيرة تنعكس بالإيجاب على كل من يزور تلك الحدائق، فضلاً عن التأثيرات الإيجابية على البيئة، لتكون بذلك الحدائق من العناصر الرئيسية التي يتم على أساسها تقييم جودة الحياة في المدن العصرية.

ومع التوسُّع العمراني الكبير الذي تشهده دبي منذ عقود، إلا أن التخطيط السليم الذي كان دائماً الأساس لهذا المد العمراني السريع، راعى تخصيص مساحات كبيرة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء إدراكاً لقيمة هذه الإضافة المهمة لنوعية الحياة التي تحرص حكومة دبي على أن تكون الأفضل على مستوى العالم، لتجمع لها كل مقومات التميز وفق أفضل المعايير العالمية، سعياً لتحقيق الهدف الأول لكافة جهودها ومبادراتها ومشاريعها، وهو سعادة الإنسان وراحته، لكي تكون دبي بذلك المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل، وكذلك للزيارة.

وتعد الحدائق العامة من أهم (#وجهات_دبي) التي يقصدها المواطنون والمقيمون، وكذلك الزوار من داخل الدولة وخارجها بهدف الاسترخاء وطلباً للهدوء ولإمضاء أوقات سعيدة بصحبة العائلة والأصدقاء، إذ تنتشر في دبي 191 حديقة عامة، منها خمس حدائق كبرى، بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من ثمانية ملايين متر مربع.

وتتميز حدائق دبي العامة بالجمع بين الاهتمام بالترفيه والتثقيف والتشجيع على اتباع نموذج حياة صحي، من خلال تزويدها بطيف واسع من التجهيزات والتسهيلات والمرافق المتنوعة، التي تمد الزوار بالمعلومة المفيدة، وتمكّنهم من قضاء الأوقات الممتعة وممارسة الرياضة والتشجيع على ذلك، من خلال توفير مجموعة متنوعة من التجهيزات الرياضية، ومنها المضامير المخصصة لممارسة رياضات الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية، وكذلك ملاعب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس، وغيرها من الألعاب.

وتأتي العناية الكبيرة من قبل «بلدية دبي» بعمليات التشجير وزيادة المساحات الخضراء ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة لتطوير وجه الإمارة الحضري، وتوفير ملتقيات ترفيهية وتثقيفية لسكان المدينة وزوّارها، حيث رُوعي في حدائق دبي التصميم المبتكر والمبدع والمتنوّع، في الوقت الذي تَفرَّد فيه بعضها عالمياً ليجد طريقه إلى موسوعة الأرقام القياسية العالمية.

وصُممت حدائق دبي لتلبي تطلعات واحتياجات روّادها من أفراد وعائلات، بدءاً من مواقعها التي يسهل الوصول إليها عبر شبكة الطرق المتميزة، وكذلك وسائل النقل العام المتنوعة التي توفرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لضمان سهولة الوصول إلى تلك الحدائق.

وكانت العناية بالتفاصيل الدقيقة سبباً من أسباب تميز حدائق دبي التي أفردت تجهيزات خاصة لتمكين أصحاب الهمم من إمضاء أوقات سعيدة بصحبة الأهل والأصدقاء في جنباتها، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دبي لهذه الفئة المجتمعية المهمة، وحرصاً على توفير أقصى درجات الراحة لهم في كافة الأوقات وفي مختلف الأماكن والمرافق العامة.

وقامت «بلدية دبي» بتجهيز مختلف الحدائق العامة في دبي، على تباين مساحاتها، بالبنية التحتية اللازمة وشتى أنواع المرافق كالمطاعم والمقاصف التي تقدّم مجموعة متنوّعة من المأكولات اللذيذة، كما توفر الحدائق العامة خدمات الإنترنت المجانية.

وتضم كافة حدائق دبي أقساماً مخصصة للعائلات، حيث يمكن للأهل الاستمتاع بجلسة شواء هادئة في الهواء الطلق وتمضية يوم مميز مع أطفالهم، فيما يندفع الصغار للعب في المناطق المخصصة لهذا الغرض، في سياق يضمن لهم كافة مقومات السلامة وضمن إطار مجهّز ليتمكنوا من إطلاق العنان لطفولتهم وطاقاتهم الحيوية النشطة بأمان تام.

كما زوّدت بعض حدائق دبي بمسارح معدّة لاستضافة عروض ترفيهية، وموسيقية ومسرحية تضفي بُعداً تثقيفياً وترويحياً لتلك المساحات الخضراء، ما يعزز من كونها مصدر بهجة وسعادة لروّادها، فضلاً عما تشمله بعض تلك الحدائق من محفزات على الإبداع، لا سيما للصغار من أجل تثقيف أجيال المستقبل بطريقة ترفيهية تُثير اهتمامهم وتحفّز فيهم شغف الاكتشاف.

وجهات دبي

وتنقل دبي سكانها وزوارها إلى أدغال أفريقيا وغابات الأمازون الاستوائية والصحراء العربية دون تكلف عناء مغادرة المدينة، من خلال «دبي سفاري بارك» التي تمثل إحدى أبرز وجهات دبي، إذ تضم أكثر من 3000 حيوان من مختلف الفصائل، تم جلبها من شتى أنحاء العالم، ويمكن الاستمتاع بمشاهدتها والتعرف على معلومات وافية عنها من خلال «القرية الأفريقية» و«القرية الآسيوية»، و«قرية المستكشف»، و«منطقة الوادي» وجولة «سفاري الصحراء العربية»، إضافة إلى مزرعة الأطفال التي تتيح لهم الاقتراب من بعض الحيوانات الأليفة والطيور.

ومن أبرز الحدائق المتميزة في دبي، والتابعة للقطاع الخاص، حديقة الزهور (دبي ميراكل جاردن)، التي تشكل بدورها محطة ثابتة في (#وجهات_دبي)، فهي أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم، ودخلت إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية مرات عدة، أبرزها في العام 2016 مع تدشين أكبر مجسم من الزهور لطائرة «طيران الإمارات» العملاقة من طراز A380.

جولة

الجولة التثقيفية الممتعة للتعرّف على أنواع الأزهار والنباتات العالمية التي تعرضها حديقة الأزهار، تكتمل مع جولة تعريفية بأنواع الفراشات ومَواطنها، من خلال «حديقة الفراشات» التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم، حيث يمكن لهواة هذه المخلوقات الرقيقة الجذّابة، لا سيما الأطفال منهم، التعرّف على سمات ومزايا حوالي 15 ألف فراشة من نحو 50 نوعاً وبأحجام وألوان مختلفة.

وتُعد «الحديقة القرآنية»، التي تمتد على مساحة 64 هكتاراً، إحدى أحدث (#وجهات_دبي)، وبين أبرز الحدائق التثقيفية والترفيهية في الإمارة، إذ تضم 54 نوعاً من النباتات المذكورة في القرآن الكريم، مثل التين والرمان والزيتون والأعناب وغيرها.

وتهدف حديقة «دبي جاردن جلو» إلى نشر الوعي حول قضايا مهمة، مثل الاحتباس الحراري وضرورة خفض الانبعاثات الكربونية والتقليل من التلوّث البيئي، الأمر الذي نجحت في تسليط الضوء عليه ضمن إطار من الأنشطة الترفيهية العائلية المتكاملة.

ففي هذا الموقع المضيء المميز، يمكن لكافة أفراد العائلة الاستمتاع بالعديد من الخدع البصرية بأشكالها المتنوعة، والتجوّل في أرجاء حديقة الديناصورات، الأكبر من نوعها، والتعرّف على هذه المخلوقات الضخمة التي عاشت قبل ملايين السنين.

أما «حديقة الخور» فتتسم بمساحتها الخضراء الكبيرة، وكونها الأكثر تميزاً بموقعها الاستراتيجي القريب من وسط المدينة بإطلالتها الرائعة على مياه خور دبي، كما تضم الحديقة «دولفيناريوم دبي»، حيث يمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بمشاهدة عروض الدلافين المشوقة.

وتضم حديقة الخور «مدينة الطفل»، وهي أول مدينة تعليمية مخصصة للأطفال في دولة الإمارات، ومصممة بحيث يمكن للأطفال ممارسة هواياتهم ضمن أنشطة تثقيفية تعليمية موزّعة على أقسام عرض مختلفة.

وتمتد حديقة مشرف الوطنية على مساحة 500 هكتار، لتكون بذلك الأكبر في دبي، وهي كذلك أقدم حدائقها وأبرز المتنزهات التي تشكّل ملتقى عائلياً وتثقيفياً ورياضياً متكاملاً فيها، إذ تحتوي على 70 ألف شجرة من النباتات المحلية وعدد كبير من الطيور الفريدة.

وتشكل الحديقة مقصداً لمحبي الطبيعة الذين يمكنهم أيضاً التمتع بجولة في القرية الدولية التي تضم 13 نموذجاً لمساكن عربية وأجنبية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة وركوب الدراجات الهوائية على المضمار الرملي الخاص والأول من نوعه في دبي بطول 50 كيلومتراً، كما تتيح الحديقة فرصة الاستمتاع بركوب الخيل.

وتُعدّ «حديقة الصفا» من أوائل الحدائق التي تم افتتاحها تزامناً مع حديقة مشرف، وهي وجهة استثنائية في وسط المدينة، حيث يمكن للزوّار ممارسة أنشطتهم المفضلة من رحلات شواء وألعاب رياضية مختلفة، ومشاهدة معلم مهم يعد أيضاً من (#وجهات_دبي) المتميزة، وهو «قناة دبي المائية»، التي توفر بدورها فرصة ممارسة رياضة الجري أو المشي أو ركوب الدراجات الهوائية على طول طريق القناة أو القيام بجولة على متن القارب في مياهها.

وتتميز «حديقة الممزر» بكونها أول حديقة ذكية ومن الحدائق الشاطئية التي تمتاز بمساحتها الشاسعة (99 هكتاراً)، لتكون بذلك الأكبر من نوعها في الإمارة، حيث يمكن للزوّار تأجير الشاليهات المجهّزة للعائلات، التي تم تزويدها بالأثاث وأماكن خاصة للشواء، لتتيح فرصة الاستمتاع بأشعة الشمس والسباحة في مياه الخليج في أجواء آمنة تماماً. كما تضم الحديقة أحواضاً للسباحة، كما تخصص الحديقة أياماً للسيدات لضمان الخصوصية في يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

الأحياء السكنية

تتراوح مساحة حدائق الأحياء السكنية المختلفة في دبي بين هكتار وأربعة هكتارات، وقد أطلقت عليها أسماء مستوحاة من المناطق السكنية، حيث وجودها، وجاءت فكرة إنشاء هذه الحدائق من مبدأ زيادة مساحات التشجير والتخضير بداخل الأحياء السكنية في دبي وتقديم خدمات ترويحية وترفيهية ورياضية تؤمن لسكّان هذه المناطق، من عائلات وأفراد وموظفي الشركات، متنفّساً قريباً منهم لقضاء أوقات فراغهم.

ولعل أكثر الحدائق التي تتوسط الأحياء السكنية شهرة هي حديقة «برج خليفة» التي تتميز بموقعها بالغ التميز وبإطلالتها الرائعة على المبنى الأعلى والأشهر في العالم، وكذلك محاذاتها نافورة دبي الراقصة، وهي أيضاً الأكبر عالمياً، وهما المعلمان اللذان يستقطبان سنوياً ملايين الزوّار من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأنشطة العائلية والرياضية المتنوّعة التي توفرها لزوارها، صُممت الحديقة وتم تجهيزها لإقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات التي شكّلت محطة جذب مهمة على مدار العام.

ومن الحدائق المميزة بسمات فريدة من نوعها في دبي، تبرز حديقة بحيرة الخوانيج المصنّفة من الحدائق المستدامة، إذ إنه يتم استخدام الطاقة الشمسية لتوفير احتياجاتها من الكهرباء، وكذلك «حديقة زعبيل» التي تعتبر من أفضل الأماكن السياحية في دبي، كونها تحتضن مركزاً للتكنولوجيا والرياضة والعديد من المرافق المتنوعة الأخرى، مثل الجسر المعلّق الذي يربط بين شطري الحديقة ويمر أعلى أحد الشوارع الرئيسية في منطقة زعبيل في قلب دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز