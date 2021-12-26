ندوة بمناسبة عام الخمسين بمجلس حنيف القاسم بدبي

المصدر: دبي - البيان

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نظّم مجلس حنيف حسن القاسم الثقافي ندوة حملت عنوان «مسيرة الاتحاد في عامها الخمسين»، بمشاركة فضيلة علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية في وزارة شؤون الرئاسة، وقدّم الضيف سرداً لمواقف عاصرها مع الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، حول اهتمامه بالعلم الشرعي، وتجربة جمع وتقنين القواعد الفقهية، لتكون متأصلة في مناحي الحياة العامة بدولة الإمارات، وعلى رأسها القضاء والعلم الشرعي.

واستهل الهاشمي في ختام الموسم الثقافي للمجلس في عام الخمسين مسيرته المهنية والوطنية، وملازمته لمؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعمل منذ بدايات تأسيس الاتحاد وعلى مدى أكثر من 3 عقود في مجال القضاء الشرعي والمشورة الدينية، ما أعطاه صورة قريبة عن مكانة الدين الإسلامي الحنيف في فكر مؤسسي الاتحاد.

فتاوى وأحكام

واستشهد الهاشمي بجملة من الفتاوى والأحكام والتوصيات، التي خرجت من رحم اللجنة، والتي بلغت نحو 26 مشروعاً بقانون، منها مثلاً «قانون البحار»، والذي كان يعد الأول من نوعه خليجياً، والمعاملات المالية المرتبطة بالربا، وإصدار موسوعة القواعد الفقهية وغيرها، حيث كانت اللجنة المنوطة بتلك الأعمال تواصل الليل بالنهار، وتستعين بالعلماء الأجلاء والمختصين من مختلف بقاع العالم .

وشهدت الندوة حضور كل من معالي سعيد الرقباني، والسفير عبدالله المعينة مصمم علم الإمارات، والدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والفنان العالمي يوسف إسلام (الشهير بـ «كات ستيفنز»)، والدكتور أحمد سيف بالحصا، ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي والديني.

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