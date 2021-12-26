عبد الله المري يشيد بمنظومة استشراف المستقبل في شرطة دبي

المصدر: دبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بجاهزية شرطة دبي للمستقبل، من خلال دور مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في رصد الاتجاهات العالمية والفرص والمخاطر، وانعكاساتها الأمنية عبر نظام مرصد شرطة دبي للمستقبل.

ويقوم مرصد المستقبل بعمليات الرصد والتحليل للأحداث والاتجاهات المحلية، من خلال مواقع عالمية موثوقة تخصصية، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة تساعد في فهم التطورات والآثار المستقبلية المترتبة عنها سواء على المستقبل القصير أو المتوسط أو البعيد والخروج بمشاريع مستقبلية وسيناريوهات وسياسات مستقبلية، تدعم عملية اتخاذ القرار وتقيس أثرها، بالتعاون مع الشركاء المستقبليين.

جاء ذلك خلال تفقده مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد الدكتور حمدان الغسية نائب مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار.

وفي ختام برنامج التفتيش كرم الفريق عبد الله المري نخبة من الموظفين المتميزين من مرتب مركز استشراف المستقبل، ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين» الهادفة إلى خلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين تقديراً للمجتهدين، الذين يسعون بكل جد وإبداع لدعم منظومة الأداء المؤسسي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز