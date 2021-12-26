«محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» تعتمد 4.5 أيام عمل أسبوعياً

المصدر: دبي - البيان

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رحبت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بقرار الحكومة بتغيير نظام العمل الأسبوعي، حيث كشفت الجامعة اعتمادها للنظام الجديد لتكون عطلتها الأسبوعية يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة بدءاً من 1 يناير المقبل.

وجاء القرار باعتماد النظام الجديد الأسبوعي بعد قيام فريق عمل من الجامعة بتقييم ودراسة سيناريوهات مقترحة عدة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة البرامج الجامعية المختلفة وضمان سير الأعمال في كل الإدارات. وبناءً عليه تقرر اعتماد أربعة أيام ونصف يوم في الأسبوع، من الاثنين إلى الجمعة، ليكون الجمعة نصف يوم عمل عن بُعد.

وقال الأستاذ الدكتور زيد البقاعين، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية: «امتثالاً لقرار حكومة دولة الإمارات بتغيير نظام العمل الأسبوعي، اعتمدنا في الجامعة النظام الجديد ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل للطلبة والموظفين بالجامعة، وذلك بعد إجراء تقييم شامل لدراسة آثار هذا القرار مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز مكانة الجامعة في تقديم تجربة تعليمية فريدة من خلال زيادة إنتاجية الكادر الأكاديمي والموظفين في الإدارات المختلفة وتحسين جودة حياة الجميع.

حيث تم العمل على إعادة جدولة اللقاءات الصفية والمختبرات مع الحفاظ على ساعات التعليم والتدريب السريري لضمان تحقيق مخرجات التعلم والمهارات اللازمة.

حيث تم دراسة ثلاثة سيناريوهات مختلفة ووجدنا أن جدول الأربعة أيام ونصف اليوم مع تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بُعد يوم الجمعة يناسبنا مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض البرامج والوحدات».

وأضاف: «وجدنا أنه لن تكون هناك آثار سلبية للنظام الجديد كونه لن يُحدث أي تغيير في ساعات التدريس والتدريب العملي والإكلينيكي أو الساعات المعتمدة، أو في متطلبات التدريب أو الفصول الدراسية».

جهود

وقالت رشا عباس، مدير أول، إدارة الموارد البشرية في الجامعة: «نتوجه في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود المبذولة للارتقاء بمعايير العمل وتوفير التوازن بين الحياة العملية والشخصية، ولهذا فقد قررنا أن نطبّق النظام ذاته بدءاً من الأول من يناير. حيث سيتيح النظام الجديد للموظفين تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل ».

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