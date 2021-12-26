اختتام برنامج «يوم في المحمية» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عن اختتام برنامج «يوم في المحمية»، الذي توزع على 4 مواقع تابعة لها، خلال الفترة الواقعة بين الثاني عشر والثالث والعشرين من ديسمبر الجاري، ولاقى البرنامج استحسان وتفاعل المشاركين في مركز خور كلباء لأشجار القرم، ومركز واسط للأراضي الرطبة، وحديقة بحيص الجيولوجية، ومحمية المنتثر.

وكان البرنامج استهدف العائلات من مختلف الجنسيات، وإشراكها في البرامج البيئية والمجتمعية، وتعزيز الوعي البيئي لدى العائلات من خلال اصطحابهم في رحلات تثقيفية بيئية ترفيهية، تسهم في تعريفهم على المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، مثل محمية واسط ومحمية أشجار القرم والحفية ومحمية المنتثر وحديقة بحيص الجيولوجية، حيث شارك في البرنامج 130 فرداً من أصل 21 عائلة.

وحقق برنامج «يوم في المحمية» أهدافاً عدة من أبرزها: المساهمة في تعريف مختلف فئات المجتمع بأهمية المحميات الطبيعية والمراكز التابعة لها في إمارة الشارقة، التوعية بأهمية المحافظة على البيئة والحياة الفطرية، وإثراء ثقافة السياحة البيئية المستدامة .

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