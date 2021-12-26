مبادرات حمدان بن محمد تعزز نهضة دبي في سباق الريادة العالمية

المصدر: دبي- وائل نعيم

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شكلت مبادرات وتوجيهات وقرارات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، خلال عام 2021، محطات نوعية، أسهمت في تعزيز مستقبل نهضة دبي، ووضع الإمارة في مقدم خارطة التميز العالمي، ترجمة لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، وجعلها واقعاً ملموساً، ولتحقيق السعادة لجميع سكان وزائري دبي، من خلال الإشراف على وضع خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة، ومتابعة تنفيذها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وترسيخ مكانة دبي، كمركز عالمي على صعيد المال والأعمال والتجارة والسياحة والخدمات، والوصول بدبي إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية، ما أسهم في الارتقاء بمستوى الحياة في الإمارة، وتعزيز مكانتها، ضمن صدارة أبرز المدن العالمية.

حوافز اقتصادية

وبهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة حوافز اقتصادية جديدة، بلغت قيمتها 315 مليون درهم، ليرتفع إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي، التي قدمتها دبي منذ بداية أزمة جائحة «كوفيد 19» العالمية، أوائل العام الماضي، إلى أكثر من 7.1 مليارات درهم.

سعادة المتعاملين

واعتمد سموه نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري، وسعادة موظفي حكومة دبي للجهات الحكومية في دبي، والتي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ورغم التحديات والظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة على العالم، حققت حكومة دبي، نتائج متقدمة في دراسة سعادة المتعاملين لعام 2020، حيث بلغ متوسط سعادة متعاملي حكومة دبي 84 %، كما بلغ متوسط مستوى ثقة المتعاملين في الحكومة 95.1 %.

حصن الفهيدي

وأطلق سموه مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي التاريخي، الذي يحتضن متحف دبي، أول متحف من نوعه، تم تأسيسه في إمارة دبي، وذلك سيراً على خطى المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في جعل حصن الفهيدي منارةً للثقافة، والذي يحظى بمكانة خاصة بين أصول دبي التاريخية، لما عاصره من مراحل مهمة من تطورها، على مدار أكثر من 200 عام، وتحولها إلى نموذج للمدن العصرية الحريصة على الحفاظ على تراثها وموروثها الثقافي.

الثروة المائية الحية

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي رقم «2» لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي، بهدف ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات الاتحادية، والقرارات الوزارية الصادرة في شأن حماية الثروات المائية الحية، والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية الحية في مياه إمارة دبي، وتنظيم صيدها على نحو يضمن توفير مخزون كافٍ لأفراد المجتمع، والأجيال القادمة.

اللوحات الإرشادية التكميلية

وأصدر سموه قرار المجلس رقم «3» لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «23» لسنة 2013، بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق في دبي، ونص القرار على أن يستبدل بنصوص المواد «1»، «4»، «6»، و«11»، من القرار الأصلي، نصوص جديدة، تتعلق بتصميم وتركيب اللوحة الإرشادية التكميلية، والتي يتم وضعها بشكل دائم أو مؤقت، على أحد طرق الإمارة، بهدف إرشاد الجمهور إلى المواقع الثقافية والسياحية والتجارية والخدمية، ومواقع الفعاليات والمعارض، وغيرها من المواقع الحيوية في دبي.

مركز لرعاية الأحداث

واعتمد سموه خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي بدبي، إنشاء مركز لرعاية الأحداث في دبي، بناءً على دراسة قدمتها هيئة تنمية المجتمع، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، والنيابة العامة، وعدد من الجهات المعنية. ويهدف المركز إلى توفير الأنشطة التي تؤهل الحدث، وتعيد دمجه بين أفراد المجتمع، كفرد سعيد وممكن وآمن وواعٍ بحقوقه.

لائحة تنفيذية

وأصدر سموه، قرار المجلس رقم «5» لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «1» لسنة 2016، بشأن النظام المالي لحكومة دبي. وحدد القرار، الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية المتعلقة بإدارة وتخطيط الموارد المالية الحكومية، التي تعتمدها دائرة المالية، كما ألزم الجهات الحكومية، باستخدام الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية، المُعتمدة من دائرة المالية.

«مدارس دبي»

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤس اجتماع المجلس التنفيذي، بمقر كلية الشرطة بدبي، مشروع «مدارس دبي»، الهادف إلى تقديم نموذج مدرسي متفرد ومبتكر، بتكلفة مناسبة، وإرساء دعائم نموذج تعليمي إماراتي استثنائي، يوفر تعليماً ذا معايير عالمية المستوى، ويعزز القيم، ويرفع المهارات، ويستوعب إمكانات جميع الطلبة وينميها، مع ترسيخ الانتماء إلى الهوية الإماراتية والعربية والإسلامية، وبناء أجيال واعدة، يمكنها النهوض بمتطلبات المستقبل.

تجميد الرسوم الحكومية

ودعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، أصدر سموه، قراراً بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي، حتى مطلع عام 2023، تعزيزاً لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين، ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق. ويشمل القرار، عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة، إلا في حال استحداث خدمات جديدة، بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

تبريد المناطق

وأصدر سمو ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، قرار المجلس رقم «6» لسنة 2021، بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي، ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة، وتشمل الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة التبريدية، أو توزيعها أو بيعها أو إصدار الفواتير الخاصة بها. كما يهدف القرار إلى تنظيم العلاقة بين أطراف خدمة تبريد المناطق، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة.

استراتيجية دبي 2030

واعتمد سموه، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2030، لتكون بمثابة البوصلة التي توجه مسيرة الإمارة نحو المستقبل بخطى واثقة، تعتمد في جوهرها على الإبداع والحلول المبتكرة، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمكانة المنشودة للإمارة في المستقبل.

القوز الإبداعية

وبهدف تأسيس مجمع إبداعي متكامل، يلبي متطلبات المبدعين من كافة أرجاء العالم، ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي المختلفة، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع منطقة القوز الإبداعية، ووجّه سموه بتشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، وبعضوية الجهات المختصة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف إدارة المشروع، والإشراف على تنفيذه، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية على النحو الأمثل.

اجتماع «تنفيذي دبي» في إكسبو

وخلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي في مقر «إكسبو 2020»، وجّه سموه بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثلين الرسميين للدول المشاركة، واعتمد سموه استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة، والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، كما اعتمد المجلس خلال جلسته، استراتيجية خدمات الطب الطارئ في إمارة دبي، كما تم اعتماد الخطة الشاملة للتنقل المرن في إمارة دبي.

راية حمدان بن محمد

وسلم سمو ولي عهد دبي «راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020»، لهيئة كهرباء ومياه دبي، باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية، عن مبادرة الحياة الذكية، وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2020»، الذي نظمه مركز «نموذج دبي»، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

زيارات ولقاءات

وحرص سمو ولي عهد دبي، على القيام بزيارات لموقع إكسبو 2020 دبي، للاطلاع على استعدادات جاهزية الموقع، وكذلك لقاء كبار المسؤولين، وزيارة أجنحة الدول المشاركة.

ودشن سموه، المقر الجديد لمركز دبي للإخصاب في منطقة الجداف في دبي، ضمن حرم مستشفى لطيفة، حيث يعد المركز الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة في علاج العقم، وبحوث ودراسات علم الأجنة، بما يضمه من أحدث التجهيزات والتقنيات الذكية، ونخبة من أفضل الأطباء والمختصين في هذا المجال.

تنمية الموارد البشرية

واعتمد سموه خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي ترأسه في مقر المجلس البلدي ببلدية دبي، حزمة من القرارات والمبادرات الاستراتيجية، التي تصب في تعزيز مساهمة الكفاءات المواطنة الإماراتية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية للإمارة، وفقاً لأبرز المعايير العالمية. وتم اعتماد تشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، واستراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية.

«دبي نكست»

وأطلق سموه منصة التمويل الجماعي «دبي نكست»، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، وهي منصة رقمية متكاملة للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة، من مختلف الجنسيات في دبي، بهدف عرض أفكارهم، لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها، انطلاقاً من دبي، اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

واعتمد سموه، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه سموه في منطقة الشندغة التاريخية بدبي، إنشاء أول منطقة متخصصة ومتكاملة للطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة إكسبو، تستهدف جذب رواد الأعمال والمستثمرين، وتتيح المجال أمام الباحثين لتطوير هذه التقنية محلياً وعالمياً، كما تم اعتماد استراتيجية الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في إمارة دبي، والتي قدمتها هيئة الصحة في دبي، واعتماد سياسة جذب وتنظيم فروع الجامعات الدولية، التي قدمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

تخطيط حضري

وأصدر سموه، قرار المجلس رقم «18» لسنة 2021، بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، وستختص اللجنة بالإشراف العام على قطاع التخطيط الحضري في دبي، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ الخطة الحضرية للإمارة، وضمان مواءمة خطط الجهات الحكومية في دبي مع هذه الخطة، بالإضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية.

اتحاد الإمارات للصقور

ووجّه سمو ولي عهد دبي، بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على أن يكون الاتحاد جهة مستقلة، تتخذ من دبي مقراً لها، تخدم وتطور جميع الرياضات والمنافسات والأنشطة المتعلقة بالصقور.

تسهيل الإجراءات

ووجّه سموه بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30 %، خلال 3 أشهر، استكمالاً لمبادرات إمارة دبي الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام المستثمرين، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية، والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً.

أولويات دبي 2030

وشارك سمو ولي عهد دبي، في ورشة عمل تحديد أولويات دبي 2030، والتي ركزت على مستجدات جهود تطوير استراتيجية إمارة دبي للسنوات الـ 10 المقبلة، وناقشت الورشة، التي ضمت عدداً كبيراً من قيادات حكومة دبي، الأولويات التي تولى دراستها واستخلاصها فريق العمل المشترك لحكومة دبي، بهدف النهوض بالإمارة لمستويات جديدة من الريادة والتميز.

إدارة الأزمات والكوارث

والتقى سموه بأعضاء اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة، وأعرب سموه عن تقديره لجهود اللجنة العليا، وما تضعه من استراتيجيات وخطط عمل، وما تقوم به من تنسيق فعال على مدار الساعة، بين مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة جائحة «كوفيد 19»، وما أثمرت عنه تلك الجهود من نجاحات واضحة، في التصدي لتداعيات الأزمة العالمية.

«ديب دايف دبي»

وافتتح سمو ولي عهد دبي «ديب دايف دبي»، أعمق حوض غوص في العالم، والذي انضم إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعمق 60 متراً، وسعة 14 مليون لتر، بما يساوي 6 مسابح أولمبية، ومزود بأحدث التجهيزات التقنية، لضمان سلامة الغواصين، وغرفة للضغط العالي، تعد الأكثر تطوراً في المنطقة.

تخفيض وإلغاء رسوم

وأصدر سموه، قرار المجلس التنفيذي رقم «19» لسنة 2021، بشأن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبدلات المالية في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود حكومة دبي، لتعزيز جاذبية الاقتصاد، وتخفيف الأعباء المالية على مزاولي الأنشطة الاقتصادية، وشمل نطاق التخفيض والإلغاء، حزمة تضم 88 خدمة حكومية، تتبع لجهات رئيسة، وتشمل: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومحاكم دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الصحة في دبي.

تنظيم نقل الركاب بالسيارات

وأصدر سموه قرار المجلس رقم «20» لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم «6» لسنة 2016، بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي، وذلك في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية، والأطر التنظيمية لمختلف القطاعات الحيوية، بما يكفل راحة جميع أفراد المجتمع، ويرسخ مكانة دبي، باعتبارها المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم.

مديرون تنفيذيون

وأصدر سمو ولي عهد دبي، قرار المجلس رقم «23» لسنة 2021، بتعيين منصور حسين لوتاه، مديراً تنفيذياً لقطاع العمليّات المساندة بهيئة الثقافة والفنون في دبي. كما أصدر سموه قرار المجلس رقم «24» لسنة 2021، بتعيين سعيد مبارك خلفان خرباش المري، مديراً تنفيذياً لقطاع الفنون والآداب، بهيئة الثقافة والفنون في دبي.

50 %

ووجّه سموه، بزيادة نسبة الطلبة المنتسبين لــ «مدارس دبي»، في عامها الدراسي الأول، بمقدار 50 % عن العدد المعلن عنه مسبقاً، وهو 800 طالب وطالبة، وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المدارس خلال فترة التسجيل، ليصل عدد الطلاب إلى ما يقارب 1200 طالب وطالبة، للعام الدراسي 2021-2022. انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تمكين الأجيال نحو المستقبل.

تطوير «مدارس دبي»

ووجّه سموه بتطوير خطة توسع طموحة لمشروع مدارس دبي، بهدف استقطاب أعداد أكبر من الطلاب، للاستفادة من المنظومة التعليمية المتطورة المقدمة من خلالها. وذلك خلال زيارة سموه إلى «مدارس دبي – البرشاء»، للاطلاع على سير العملية التعليمية لمشروع «مدارس دبي»، الذي أعلنه سموه في مارس 2021، والهادف إلى تقديم نموذج مدرسي متفرد ومبتكر.

تنظيم المصليات في دبي

وأصدر سموه، قرار المجلس التنفيذي رقم «31» لسنة 2021، بشأن تنظيم المصليات في إمارة دبي، بهدف تنظيمها على نحو يحقق الغايات المرجوة منها، والالتزام بالتشريعات المنظمة للأنشطة الدينية المرخصة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري داخل المصليات، حيث يسري القرار على جميع المصليات القائمة، أو التي ستقام في الإمارة.

إجازة استثنائية

ووجّه سمو ولي عهد دبي، بمنح موظفي حكومة دبي، إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة «إكسبو 2020 دبي»، تصل مدتها 6 أيام خلال فترة المعرض، الممتدة 6 أشهر، بما يمثله الحدث العالمي الكبير من أهمية، كونه المظلة التي سيجتمع تحتها العالم لعرض إبداعات وثقافات ومبتكرات، تقدمها 192 دولة، وللمرة الأولى في المنطقة.

لجنة تسمية الطرق

وأصدر سموه، قرار المجلس التنفيذي رقم «35» لسنة 2021، بشأن تشكيل «لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي»، بهدف إيجاد جهة مرجعية، تتولى تقديم المقترحات حول مسميات الطرق في الإمارة، وتفعيل مبادئ إشراك أفراد المجتمع في اقتراح الأسماء المناسبة لها، وإحياء المعاني والمسميات التراثية، والشخصيات الهامة، وإبراز الهوية الوطنية في تسمية الطرق.

قيادة التحول الرقمي

وبهدف توحيد الجهود المبذولة في دبي، لتنفيذ خطة التحول الرقمي وفق الأولويات المعتمدة، أصدر سموه قرار المجلس التنفيذ رقم «33» لسنة 2021، بشأن تشكيل «لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي»، ونص القرار على تشكيل «لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي»، برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقمية.

تنظيم التعليم المهني

وأصدر سموه، قرار المجلس التنفيذ رقم «30» لسنة 2021، بشأن تنظيم التعليم المهني في دبي، بهدف ضمان جودة مخرجاته، وإعداد الكوادر الفنية الماهرة والمؤهلة نظرياً وعملياً، لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المتخصصة في القطاعين العام والخاص، وبما يدعم خطط التنمية المستدامة.

منصة لتبادل الأراضي

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وضمن برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي، اعتمد سمو ولي عهد دبي، إطلاق منصة رقمية، تتيح للمواطنين المسجلين في برنامج الإسكان، تبادل المنح والأراضي والوحدات السكنية في ما بينهم، وفقاً لأولياتهم الشخصية. كما اعتمد سموه منح الأولوية لتخصيص أراضٍ ومساكن لأفراد العائلة من الدرجة الأولى في نفس المنطقة.

حلول دبي للمستقبل

وأطلق سموه، مبادرة «حلول دبي للمستقبل»، الهادفة إلى طرح سلسلة من التحديات العالمية في عدد من المجالات الحيوية، بإشراك العلماء والمصممين والتقنيين والموهوبين، والشركات الناشئة والتكنولوجية من مختلف أنحاء العالم، في ابتكار حلول جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه قطاعات حيوية في الحاضر، وما قد يستجد منها في المستقبل، بهدف تحسين حياة البشر.

مجلس تجار حتا

ووجّه سموه بإنشاء «مجلس تجار حتا»، في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتا، المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040. وذلك خلال لقاء سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بعدد من رواد الأعمال الشباب في منطقة حتا.

تحدي دبي للياقة

ووجّه سموه دعوة لكل أفراد المجتمع، من جميع الأعمار، ومختلف مستويات اللياقة البدنية، للمشاركة في «تحدي دبي للياقة»، وتبنّي النشاط الرياضي كنموذج حياة، يميز دبي، كالمدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وذلك امتداداً للتقليد الرياضي السنوي، الذي أظهر مدى وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة، بما يستقطبه كل عام من أعداد ضخمة من المشاركين في مختلف أنحاء المدينة.

مكرمة للصيادين

وأمر سمو ولي عهد دبي، بصرف مبلغ 32 مليون درهم، كمكرمة مالية تمنح للصيادين الفاعلين في إمارة دبي، وتأتي المكرمة، بهدف تشجيع الصيادين على الصيد، والحرص على هذه المهنة، بصفتها تجسد التراث العريق، الذي لطالما تميز به شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسخير كل الإمكانات لتسهيل أمورهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

‎«دبي ريتك»

وأطلق سموه، منصة «دبي ريتك» - Dubai Re-Tech - الرقمية، بهدف دعم اتخاذ القرار في السوق العقاري، وتعزيز نمو واستدامة القطاعات العقارية المختلفة، وتوفير أداة جديدة، تنضم إلى عناصر الدعم المختلفة، التي تخدم في تأكيد أعلى درجات الشفافية، وترسيخ ثقة المستثمرين، وتعد المنصة، إحدى المبادرات الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

النقل بالطائرات بدون طيار

وأطلق سمو ولي عهد دبي «برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار»، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في دبي، وتوظيف أحدث الأفكار والتقنيات والحلول النوعية، وتوفير بنية تحتية متطورة، تمكن المبتكرين والجهات المشاركة في البرنامج، من اختبار حلول جديدة في مناطق اختبارات نموذجية، وتطوير اللوائح التنظيمية اللازمة لتسهيل تجربتها، وتطبيقها على النحو الأمثل.

إعفاء رواد الأعمال

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتمديد مدة إعفاء رواد الأعمال المواطنين، أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم 10، من القانون رقم 23 لسنة 2009، لتصبح مدة الإعفاء 7 سنوات، بدلاً من 5 سنوات.

تحدي دبي للجري

وتقدم سموه 146 ألف مشارك في «تحدي دبي للجري»، أكبر فعالية لرياضة الجري على مستوى العالم، ضمن نهاية الأسبوع الختامي للدورة الخامسة لتحدي دبي للياقة.

جامعة روتشستر

وافتتح سمو ولي عهد دبي، الحرم الجديد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي في واحة دبي للسيليكون، والمقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ويوفر تخصصات متقدمة، تدعم تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة.

إعفاء المستأجرين

ووجّه سمو ولي عهد دبي، بإعفاء المستأجرين الذين يقومون بتجديد عقاراتهم، أو إعادة بنائها، ضمن الاستخدامات التي تخدم منطقة القوز الإبداعية، من الإيجارات، لفترات تصل إلى عامين، وذلك ضمن خطة الـ «100 يوم»، للمشروع الهادف إلى تحويل المنطقة إلى مجمع إبداعي شامل ومتكامل، يستقطب المواهب والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

لقاء

واستقبل سمو ولي عهد دبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في استراحته بند الشبا في دبي. واستعرض اللقاء عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، ومسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة، ضمن مختلف القطاعات.

تنظيم العمل بحرم الطريق

وأصدر سموه، قرار المجلس التنفيذي رقم «54» لسنة 2021، بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي. وحدد القرار، اختصاصات مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تتولى الإشراف والرقابة على حرم الطريق، ومناطق الحماية، التي عرفها القرار على أنها المساحة المحيطة ببعض أجزاء حرم الطريق.

سياسة المسؤولية المجتمعية

واعتمد سموه، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي ترأسه سموه في مقر «إكسبو 2020 دبي»، عدداً من السياسات التي تصب في تعزيز مساهمة الشركات الوطنية الإماراتية، والقطاع الخاص، في ميادين المسؤولية المجتمعية، وجودة البنية التحتية في الإمارة. وتم اعتماد سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت الخاصة في دبي، وخطة التنقل المشترك، وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها.

مركز غسيل الكلى

ودشن سموه مركزاً جديداً لغسيل الكلى، في منطقة الطوار بدبي، والذي يعد الأحدث والأكثر تطوراً في تصميمه، وتطبيق أفضل البروتوكولات الطبية المعمول بها عالمياً، وما يتضمنه من تجهيزات متقدمة، ووسائل وتقنيات حديثة. وتقدر تكلفة إنشاء المركز بحوالي 37 مليون درهم، وهو مبادرة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

مجلس عالمي

وبتوجيهات سمو ولي عهد دبي، أعلن برنامج دبي للتميز الحكومي، تأسيس «المجلس العالمي للمؤسسات المبتكرة»، بالتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار GIMI، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبراج الإمارات، بهدف تأسيس تجمع عالمي من الجهات والمؤسسات الرائدة في مجال الابتكار، لتعزيز تبادل المعرفة على المستوى العالمي.

«تحدي دبي للدراجات الهوائية»

وبتوجيهات سموه، انطلق في دبي «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة 2020، حيث تحول شارع الشيخ زايد، إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، وسط مشاركة الآلاف، من كافة الجنسيات والأعمار. وتقدم سموه المشاركين في التحدي، والذي شهد مشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار.

الألعاب الحكومية

وشهد سموه، انطلاق منافسات الدورة الثالثة للألعاب الحكومية، في قرية إكسبو بمقر «إكسبو 2020 دبي»، والتي تتضمن مواجهات قوية، خلال جولة الألعاب المجتمعية، وجولة الرجال من الجهات الحكومية على مستوى الدولة.

أول حكومة لا ورقية

وأعلن سمو ولي عهد دبي، تحقيق الإمارة إنجازاً نوعياً، يضاف إلى إنجازاتها العالمية، ويعد من أهمها، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنفيذاً للهدف الاستراتيجي الذي حدّده سموه قبل 4 سنوات، بنجاح حكومة دبي، في التحوّل إلى حكومة لا ورقية بالكامل، لتصبح بذلك الأولى من نوعها على مستوى العالم أجمع.

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