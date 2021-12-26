شرطة الشارقة تضبط 450 دراجة مخالفة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة؛ متمثلة في مركز شرطة البحيرة، حملة مرورية لضبط الدراجات النارية بمختلف أنواعها، وتمكنت من ضبط 450 دراجة نارية مخالفة، وذلك بحسب المقدم محمد علي بن حيدر رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، والذي أكد أن تلك الحملة التي تم إطلاقها تأتي حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز أمن وسلامة الطرق في إمارة الشارقة، واستمراراً للحملة التي أطلقها مركز شرطة البحيرة الشامل بالتعاون مع بلدية الشارقة خلال نوفمبر من العام الحالي والتي استمرت لمدة 3 أسابيع.

وكشف المقدم محمد علي بن حيدر، عن مجموع ضبطيات الحملة التي تم تنفيذها في مناطق الاختصاص التابعة للمركز. وأسفرت الحملة عن ضبط وحجز الدراجات المخالفة بكل أنواعها، والتي بلغ مجموعها نحو 450 دراجة، تمثلت في 148 دراجة نارية، و279 دراجة هوائية مخالفة، و23 سكوتر كهربائياً.

وأشار إلى أن أبرز المخالفات التي تم تحريرها في قيادة الدراجات تمثلت في قيادة الدراجات في الأماكن والطرق المخصصة للمركبات، وما ينتج عنها من تبعيات خطيرة، مؤكداً أنه تم حجز ومصادرة الدراجات وتوقيع العقوبات التي تنص عليها لائحة المخالفات المرورية على السائقين المخالفين لقوانين السير والمرور.

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