الإمارات تدين استهداف الحوثيين إحدى محافظات جازان السعودية بمقذوف أوقع قتيلين وجرحى

المصدر: وام

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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية محافظة صامطة في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية بمقذوف أسفر عن وقوع قتيلين وعدد من الجرحى المدنيين.

وعبّرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها في ضحايا هذا العمل الجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

واعتبرت الوزارة هذا الاستهداف الذي طال محافظة صامطة وأسفر عن ضحايا في الأرواح وتسبب في عدد من الإصابات تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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