توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مثيرة للغبار أحياناً خاصة غرباً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي - ان الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:04.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:54 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الاول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 18 80 40

دبي 27 19 75 45

الشارقة 27 19 80 40

عجمان 26 19 85 40

أم القيوين 26 16 85 45

رأس الخيمة 27 17 80 40

الفجيرة 30 22 70 35

العين 27 16 85 35

ليوا 28 14 90 30

الرويس 25 15 80 40

السلع 25 16 85 40

دلما 25 19 85 45

طنب الكبرى 26 80 80 40

طنب الصغرى 26 20 80 40

أبو موسى 26 20 80 40

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