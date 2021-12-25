الأرشيف الوطني يستعرض طرق توثيق تاريخ الإمارات وتراثها

المصدر: وام

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نظم الأرشيف الوطني ثلاث محاضرات بمواضيع متنوعة في إطار برنامجه التوعوي والتثقيفي والتأهيلي.

وحملت المحاضرة الأولى عنوان: "تحديات التوثيق التاريخي للمسكوكات"، والثانية: "تاريخ بريد أبوظبي 1963-1972"، والثالثة: "طرائق الترجمة بين النظرية والتطبيق".

يهدف الارشيف الوطني من خلال هذه المحاضرات إلى فتح نوافذ جديدة على توثيق تاريخ الإمارات وتراثها سواء بواسطة المسكوكات أو الطوابع القديمة أو الترجمة الدقيقة.

ودارت محاضرة "تحديات التوثيق التاريخي للمسكوكات" - التي قدمها الدكتور معتز محمد عثمان المؤرخ والباحث في تاريخ الإمارات - حول عدد من المحاور أهمها أهمية النقود في عملية التوثيق والأرشفة وتصحيح التاريخ، والموارد الثقافية الغنية والمتوفرة في دولة الإمارات، والتحديات التي تواجه الباحثين في سرد تاريخ تطور المسكوكات، كما تم عرض نبذة عن تاريخ تطور المسكوكات قبل الفتوحات الإسلامية وبعدها... وغيرها.

واستعرضت محاضرة "تاريخ بريد أبوظبي 1963-1972" - التي قدمها المهندس خالد علي العميرة رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع- أهم إصدارات الطوابع البريدية في أبوظبي، والأختام التي كانت مستعملة. وبينت المحاضرة أنه في آخر ديسمبر 1966 توقفت إدارة مكتب البريد البريطاني عن تشغيل الخدمة البريدية في أبوظبي، وقد استلمت حكومة أبوظبي الإدارة البريدية منذ أول يناير 1967.

وتطرقت المحاضرة إلى افتتاح فرع لمكتب بريد في العين، واستعرضت بالصور التوثيقية إصدارات الطوابع التي زينتها صور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ، وإصدارات الذكرى الأولى والثانية والثالثة لعيد الجلوس.

وفي محاضرة "طرائق الترجمة بين النظرية والتطبيق" تحدث البروفيسور صديق جوهر خبير الترجمة في الأرشيف الوطني عن بعض الإشكاليات في الترجمة، وطرائق الترجمة، والترجمة في العالم العربي.

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