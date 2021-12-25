ماركة الفيتامينات القابلة للمضغ Yumi تسجل علامتها التجارية في الإمارات

المصدر: البيان

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سجلت ماركة الفيتامينات القابلة للمضغ Yumi Nutrition Ltd. علامتها التجارية "Yumi" في الإمارات العربية المتحدة.

تأسست العلامة التجارية Yumi عام 2017، وباتت اليوم عملاً يقدّر بملايين الجنيهات بعد النجاح الكبير الذي حققته في المملكة المتحدة.

وبعد أن راجعت وزارة الاقتصاد الطلب الذي قدمته Yumi، وافقت على تسجيل علامتها التجارية في الإمارات العربية المتحدة.

واستجابةً للطلب الكبير من الموزعين في دبي، أطلقت Yumi مؤخرًا موقعها الإلكتروني المخصص للإمارات العربية المتحدة ليتمكّن الإماراتيون من شراء مجموعتها من الفيتامينات والمكمّلات الغذائية القابلة للمضغ.

كما عقدت Yumi اتفاقيات توزيع مع صيدلية مارينا في دبي وخدمة 800 Pharmacy لتوصيل المنتجات الصحية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وفي تعليق له، قال سيباستيان فندرليندن، المدير التنفيذي في Yumi: "تعدّ الإمارات العربية المتحدة سوقًا ناشئًا يهتم فيه الناس بالصحة ونحن نرغب في جعل Yumi ماركة معروفة".

وأضاف قائلاً: "لطالما كان هدفنا إطلاق علامتنا التجارية في الإمارات العربية المتحدة، ولكن بعد إجراء محادثات مع العديد من الموزعين في دبي، قررنا الإسراع في خططنا نظرًا لازدياد الطلب. لقد حققنا نجاحًا رائعًا في المملكة المتحدة منذ تأسيس عملنا عام 2017 ونحن نتطلع إلى تكرار هذا النجاح في الإمارات العربية المتحدة".

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