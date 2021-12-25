الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات، اليوم وفي الأيام القادمة على النحو التالي:

السبت:

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الأحد:

الطقس: رطب صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً على الجزر وبعض المناطق الشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجياً وتكون قوية أحياناً على البحر بعد الظهر ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً - فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقة والساحلية - انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي و خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً - فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقة والساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر مع السحب ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً - احتمال سقوط أمطار على الجزر و بعض المناطق الشمالية والشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر ومع السحب، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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