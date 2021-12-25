مرور دبي تبحث سبل التعاون والتنسيق مع شركة لايم

المصدر: دبي- البيان

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تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بعقد اجتماعات بين كافة الشركاء المعنيين لتعزيز العمل المشترك ضمن خطة زمنية واستراتيجية لتطوير البنية التحتية لاستخدام الدراجات الهوائية وفق المعايير العالمية، وتطوير المرافق المخصصة لها، وتخفيف الازدحام، إلى جانب ترسيخ ثقافة استخدام الدراجات، وتوفيرها للجنسين، والعمل على تعزيز مؤشرات السلامة، وتطبيق المعايير والسياسات ذات الصلة، والتخطيط لمناطق استخدام الدراجات؛ استقبل العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بمكتبه دوليا واي تينج، المدير التنفيذي لشركة لايم المتخصصة في مجال الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره إلياس نجار، مدير العمليات في شركة لايم، وعمر قنديل، مدير العلاقات الحكومية في الشركة، والملازم أول خالد حسن شهداد، من إدارة الحملات والتوعية المرورية، تعزيز التعاون بين الجانبين، وسبل توطيد أواصر الشراكة بين شرطة دبي والمؤسسات والخاصة، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة برعاية الحملات المرورية.



وفي نهاية اللقاء، تقدم العقيد جمعة بن سويدان بالشكر للوفد الزائر، مثمّناً هذه الزيارة ومعرباً عن تقديره لهم.

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