تواصل الإقبال الكبير على سوق المزارعين

المصدر: دبي- البيان

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نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في «تويتر» أمس فيديو لسوق المزارعين في حديقة النخيل بالعوير في دبي الذي يحظى بإقبال كبير من الجمهور.



وتنظم بلدية دبي السوق في كل يوم جمعة حتى مارس 2022، من الساعة 4:00 عصراً وحتى التاسعة مساءً، بهدف دعم المشاريع المحلية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها إلى جانب تشجيع المواطنين على الزراعة وتوفير منافذ بيع ومصدر رزق لهم، وبات ينظر إلى السوق على أنه وجهة مهمة من وجهات دبي في العطلات الأسبوعية، خصوصاً وإن هناك الكثير من العائلات التي تحضر إليه بدافع شراء احتياجاتها من المنتوجات التي يوفرها السوق الذي تحول إلى منصة زراعية اجتماعية استثمارية مجانية تهدف إلى جمع المزارعين المواطنين في مكانٍ واحد لبيع المنتجات الزراعية والعضوية والمحلية مباشرة والمنتجات التي يمكن عرضها كفواكه وخضار ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل، والتمور، ومنتجات الأعشاب.

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