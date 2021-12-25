مجالس الشباب تناقش سبل تحويل التحديات إلى فرص

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي ندوة حوارية افتراضية وحضورية بالتعاون مع مجلس شباب دبي ومجلسي شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة حديد الإمارات، لتسليط الضوء على تحقيق تطلعات الشباب المستقبلية وتعزيز التفاعل معهم من خلال الاستماع لآرائهم وأفكارهم. وأقيمت الندوة في مركز الابتكار التابع للهيئة ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.



وشارك في الندوة كل من عائشة محمد الرميثي، مهندس أول ورئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي؛ علي خالد بن زايد، نائب رئيس مجلس شباب دبي؛ أمل حسين الصايغ، محلل أول أنظمة عمليات الإنتاج وعضو مجلس شباب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ ويماني الحضرمي، رئيس مجلس شباب شركة حديد الإمارات.



وقالت عائشة محمد الرميثي: «يحرص مجلس شباب الهيئة على تعزيز أواصر التعاون مع مجالس الشباب الوطنية لتوفير بيئة حاضنة للتواصل مع الشباب وإبراز دورهم وتحفيزهم ليكونوا مصدر إلهام للأجيال الحالية والقادمة، وتسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتعزيز مسيرة تميز الهيئة وريادتها العالمية».



بدوره، قال علي خالد بن زايد: «يسهم بناء أواصر متينة بين الشباب الذين يتشاركون رؤية واحدة في تعزيز مكانة دولتنا العظيمة، إضافة إلى رد الجميل إلى قادة الدولة حفظهم الله، الذين يرون المستقبل من خلالنا».



وقال يماني الحضرمي: «سيظل شباب دولتنا دائماً المنارة التي تضيء درب المستقبل، مستندين على التقاليد والثقة والمعرفة التي غرسها الآباء المؤسسون».



من جانبها، قالت أمل حسين الصايغ: «نؤمن في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بأن الشباب هم المستقبل، وتنطوي مهمتنا في البناء على ما حققه أسلافنا، لتعزيز مكانة هذه الشركة ودولة الإمارات، وتوفير المعدن الذي يحتاجه العالم لجعل الحياة العصرية ممكنة لعقود مقبلة، مع الحفاظ على مستقبل بيئتنا. كانت نقاشاتنا مع المتحدثين حول إنجازاتنا وطموحاتنا للمستقبل ملهمة، وأتطلع إلى سماع المزيد عما يستطيع الشباب القيام به وكلي ثقة من أن شبابنا على المسار الصحيح».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز