محمد بن راشد: حركة الزمن تجعل الإنسان يعمل ويبدع وينجز

المصدر: دبي- البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن من ينظر إلى المشاريع منفردة كل على حدة فإنه لا يدرك أنها منظومة متكاملة متداخلة العناصر ضمن رؤية استراتيجية واضحة المعالم، مشيراً سموه إلى أن حركة الزمن هي التي تجعل الإنسان يعمل ويبدع وينجز.



وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن عبر وسم «ومضات قيادية»،على حسابه في «إنستغرام»:«حركة الزمن هي التي تجعل الإنسان يعمل ويبدع وينجز فتبدأ حركة الحياة وتبدأ المشاريع صغيرة ثم تكبر وتنمو منفردة، مشروعاً إثر آخر، ومن ينظر إلى المشاريع منفردة كل على حدة فإنه لا يدرك أن تلك المشاريع منظومة متكاملة متداخلة العناصر ضمن رؤية استراتيجية واضحة المعالم».

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