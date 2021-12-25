«ريسبونس القابضة» تفتتح مركز «أوكيوميد» الطبي في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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أعلنت ريسبونس بلس القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة عن افتتاح مركز «أوكيوميد الفجيرة»، أول مركز مهني طبي متخصص في الفجيرة. جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي بحضور الدكتور محمد عبدالله بن سعيد، مدير منطقة الفجيرة الطبية وشامشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة،



وتوفر أوكيوميد الفجيرة، المعتمدة من وزارة الصحة كمنشأة طبية مهنية متخصصة، جميع المستلزمات الطبية لقطاع النفط والغاز في الإمارة، والمصممة على أساس الفحوص الصحية المهنية والفحوص الطبية.



ومن خلال توفير أخصائيين ومنشآت طبية بأعلى المستويات، تم تجهيز أوكيوميد الفجيرة تجهيزاً كاملاً بأحدث المعدات لتقديم أدق نتائج الاختبارات والعلاج. وتم تطوير المنشأة الجديدة ببنية تحتية متطورة وتوفير طاقم من الأطباء من ذوي الكفاءة وخدمات تشخيصية داخلية تشمل المختبر والأشعة. بالإضافة إلى وحدة قياس السمع وقياس التنفس.

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