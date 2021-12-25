مشاركة فاعلة للإمارات في أعمال البرلمان العربي

المصدر: عمّان - البيان

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شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الجلسة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت في مقر مجلس النواب الأردني في عمّان.



وعرضت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية خلال الجلسة العامة نتائج اجتماعاتها التي استغرقت يومين، حيث استعرضت الجلسة الأوضاع في المنطقة العربية، وتطورات الأحداث في عدد من القضايا العربية.



وضم الوفد المشارك أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مجموعة الشعبة البرلمانية في البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.



وصادقت الجلسة الثانية للبرلمان العربي على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إلى أهمية المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي ومدى التعاون والتنسيق مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان المنبثقة من اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.



وفي هذا الصدد أكدت ناعمة الشرهان في مداخلة خلال الجلسة على أهمية التضامن العربي ودور الإعلام العربي في الدفاع عن القضايا العربية، مع ضرورة دعم ملف حقوق الإنسان والاستفادة من تجربة العديد من الدول والبرلمانات الرائدة في مجال تعزيز ودعم حقوق الإنسان، وشددت على أهمية دور الإعلام الكبير في تسليط الضوء على حقوق الإنسان في الوطن العربي، بما يعزز الاستفادة الإيجابية الفاعلة من هذا الملف، واقترحت تشكيل لجنة مشتركة تنبثق من جميع اللجان الدائمة في البرلمان العربي لهذا الموضوع.



وتم خلال الجلسة كذلك المصادقة على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب الذي تضمن مقترح مجلس الشورى السعودي بشأن تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي جاءت تحت مسمى «الوطن العربي الأخضر».



كما وافق المجتمعون على تقرير لجنة فلسطين، وصادقوا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية في شأن الحالة الاقتصادية في العالم العربي.



وأشار أحمد حمد بوشهاب إلى أن اللجنة الاقتصادية والمالية ناقشت محاور تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي 2021، وتم التأكيد في الجلسة على أهمية موضوع الأمن الغذائي والمائي للدول العربية لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، حيث إن العديد من الدول العربية تعاني من شح المياه مقابل تزايد أعداد السكان وتعدد استخدامات المياه، فضلاً عن تأثيرات التغيير المناخي وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي ساهمت في تعميق هذه الأزمة.



من جانب آخر أشادت شذى النقبي في مداخلة لها خلال الجلسة بجهود اللجنة الاجتماعية في دعم القضايا العربية لاسيما موضوع العنف ضد المرأة واللغة العربية.

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