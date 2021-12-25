وزارة الداخلية تحتفل باليوبيل الذهبي في حتا

المصدر: وام

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واصلت وزارة الداخلية احتفالاتها باليوبيل الذهبي ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الخمسين، وذلك بإقامة حفل كبير مساء اليوم في مدينة حتا بإمارة دبي في سلسلة الاحتفالات المقامة بهذه المناسبة والتي يتجدد بها العزم وتشحذ بها الهمم على تعزيز مسيرة الإمارات في مواصلة الإنجازات وسمعتها الدولية الطيبة وموقعها المتقدم على سلم مؤشرات التنافسية الدولية.

ابتدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلا ذلك تقديم نبذة عن احتفالات الوزارة والفعاليات والعروض المتضمنة، ثم مرور طابور العرض العسكري فالآليات العسكرية مع شرح للجمهور حول المركبات والوحدات المشاركة والقطاعات الرئيسية وواجباتها في حفظ وتعزيز الأمن والأمان، أعقب ذلك انطلاق مسيرة العرض العسكري للمشاة الصامتة من المدارس العسكرية وفرق الشرطة، تبع ذلك عرض موسيقي لمجموعة من نجوم الغد ليأتي بعده العرض الموسيقي للفرق الشرطية.

و تم تخصيص فقرات بالحفل للتعريف ببطولة الألعاب الشرطية التراثية، و أهدافها والألعاب المتضمنة ودورها في حفظ الموروث الشعبي الإماراتي وتعزيز هذه القيم بين الأجيال، اشتملت الفقرات عرضاً للفرق المشاركة بهذه الألعاب وهم يرتدون الزي التراثي المصمم لهذه الألعاب.

حضر الحفل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي واللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع رئيس أمانة اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، واللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات ، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، واللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب وعدد من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع.

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