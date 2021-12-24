طقس الإمارات غداً .. غائم جزئياً

المصدر: وام

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تتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر.

الرياح: - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:34 والمد الثاني عند الساعة 06:44 والجزر الأول عند الساعة 09:19 والجزر الثاني عند الساعة 23:25 .

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:49 والمد الثاني عند الساعة 02:08 والجزر الاول عند الساعة 07:54 والجزر الثاني عند الساعة 19:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 85 45

دبي 26 19 80 35

الشارقة 26 17 80 35

عجمان 27 20 85 45

أم القيوين 26 16 85 50

رأس الخيمة 27 15 75 30

الفجيرة 28 18 80 40

العين 26 16 75 40

ليوا 25 17 85 45

الرويس 25 16 90 50

السلع 25 16 85 40

دلما 26 18 85 50

طنب الكبرى 25 20 90 40

طنب الصغرى 25 20 90 40

أبو موسى 24 20 85 35

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