وكيل «الدفاع» يبحث التعاون العسكري مع قائد القوات البرية الفرنسية

المصدر: أبوظبي- وام

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استقبل مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع - في مقر الوزارة بأبوظبي - امس الفريق الركن فانسان غيوني قائد القوات البرية الفرنسية والوفد المرافق الذي يزور الدولة حالياً.



وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا خاصة في ما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة



كما تناول الجانبان تطورات عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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