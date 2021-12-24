حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع قنصل عام العراق

المصدر: رأس الخيمة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، آماد عبدالحميد محمد، القنصل العام لجمهورية العراق في دبي، والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.



ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.



وأشاد سموه بعلاقات الأخوة، التي تربط دولة الإمارات وجمهورية العراق، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.



من جانبه، عبر آماد عبدالحميد محمد، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على علاقات الشراكة الاستراتيجية، التي تربط البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز