«إقامة دبي» تحتفي بالموردين وشركاء النجاح لعام 2021

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الموردين المتميزين لعام 2021، والذين بلغ عددهم 19 مورداً، وعدداً من الشركاء من الجهات الحكومية خلال الحفل السنوي للموردين، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهمتهم المتميزة في تحقيق تطلعات الإدارة، وانسجاماً مع أهدافها في تعزيز العلاقات والتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، للوصول إلى التميز في الخدمات اللوجستية.



وحضر حفل التكريم، الذي أقيم في مقر الإدارة الرئيس، كل من: الفريق محمد المري المدير العام، ونائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، واللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، واللواء أحمد المهيري مساعد المدير العام لقطاع شؤون الهوية والجنسية. والعميد الدكتور علي عجيف الزعابي المستشار القانوني لإقامة دبي. وعدد من المديرين التنفيذيين وممثلي المؤسسات والشركات.





خطة استراتيجية





وقال الفريق المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: منذ أن رسمت إقامة دبي خطتها الاستراتيجية، حرصت أن تضع أهدافاً متكاملة، لتكون هذه الأهداف هي خارطة الطريق، ولتكون بمثابة اللبنة الأساسية لعملنا، وذلك وفق منظومة تمتاز بالمرونة والاستباقية والابتكار، ولتحقق هذه الرؤية، وضعت الإدارة ضمن أهدافها الاستراتيجية، تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتعظيم الاستفادة من شركائها. إيماناً منها بأنه لا يمكن تحقيق النجاحات، إن لم تكن هناك شراكة حقيقية، فالشراكة وتكامل الأدوار، هما أساس الإنجاز والتقدم، والمحرك الرئيس الذي يدفع المسيرة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال الفريق محمد المري: يأتي هذا اللقاء السنوي مع شركائنا من الموردين، تقديراً منا لما لمسناه من تعاون ودعم مستمر في تعزيز جهود الإدارة، والارتقاء بالخدمات التي نقدمها، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، والتي انعكست بشكل إيجابي على تطوير العمل، وتحقيق السعادة للمتعاملين.



وأضاف الفريق المري: نتطلع دائماً إلى بناء العلاقات الوطيدة مع شركائنا من الموردين، لما يضمن لنا ازدهار أعمالنا وأعمال شركائنا، وتعزيز سمعة إمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.





جودة





ومن جانبه، أكد اللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وضرورة بناء الشراكات الناجحة والمستدامة، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويسهم في دفع عجلة التقدم في الدولة نحو المستويات التي ترقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة. مؤكداً حرص إقامة دبي، على تجديد اللقاء مع شركائها، للاستماع لمقترحاتهم التي تسهم في تطوير العمل، وترتقي بجودة الخدمات التي تقدمها الإدارة.





خارطة التوريد





وجرى خلال الحفل، إطلاق مشروع خارطة التوريد الإلكترونية لعام 2022، وهو الأول من نوعه لتسهيل وتبسيط عمليات التوريد لموردي إقامة دبي. حيث تتضمن الخارطة كافة مواقع الإدارة، وبيانات كل موقع باللغتين العربية والإنجليزية، ويأتي هذا المشروع، في إطار تحقيق سعادة الموردين والموظفين، وتوفير الوقت المستغرق في عمليات الشراء.

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