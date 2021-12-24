100 % من مستشفيات «الإمارات للخدمات الصحية» حاصلة على الاعتماد الدولي

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة تبوأت للعام السابع على التوالي الصدارة العالمية في عدد المرافق الصحية المعتمدة من اللجنة الدولية المشتركة JCI، والتي وصلت إلى 100%، مما عزز كفاءة المنظومة الصحية في الدولة، وفعالية ممارساتها العلاجية والوقائية المتوافقة مع إرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتطبيقها لأعلى المعايير العالمية في تقديم الرعاية الصحية.



وقال: إن المعايير التي تطبقها اللجنة الدولية المشتركة للاعتماد الدولي تضم معايير واشتراطات صارمة، أكدت على التطور اللافت للبنية التحتية والتقنية للمستشفيات، إلى جانب توفر التجهيزات والحلول الذكية، وتقدم أجهزة ووسائل التشخيص، وتنوع أساليب العلاج، إلى جانب مناخ الاستشفاء المميز، وقبل ذلك تحققت لجان التقييم من جودة الخدمات الطبية المتوفرة، ورحلة المرضى الآمنة، إضافة إلى إجراءات السلامة المتبعة للمحافظة على صحة وحياة المرضى، وكذلك مخرجات العلاج.





عوامل





وأضاف: إن حصول مستشفيات المؤسسة استند أيضاً على عوامل أخرى مهمة، في مقدمتها: وحدة العمل، وتكامل الرعاية والعناية الطبية الشاملة، ووجود فرق طبية موحدة على مستوى المستشفيات، فضلاً عن الهيكلية التنظيمية والإدارية المتناغمة، التي تدعم منظومة الرعاية بمجالاتها المختلفة «الوقاية والتشخيص والعلاج».



وأوضح الدكتور يوسف السركال أن النتائج المتميزة التي حققتها المؤسسة تشير إلى صحة الرؤية ودقة المسار الذي بنينا عليه الاستراتيجية والخطط التشغيلية، وذلك انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة بالانتقال إلى مرحلة متقدمة على طريق حكومات المستقبل وتعزيز المكانة التنافسية للدولة نحو استشراف مستقبل الرعاية الصحية والخدمات الذكية على مدار الساعة، وفق رؤية مئوية الإمارات 2071. وأكد حرص المؤسسة على الاستمرار في تطوير السياسات والبرامج والمبادرات المبتكرة، عن طريق الارتقاء بالخدمات الصحية، والمعايير التي نعمل بموجبها نحو تمكين الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في خدماتها؛ مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية والروبوتية.





بيانات





وشدد على أهمية الاعتماد على تحليل البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية لإدارة المرافق الصحية، بهدف متابعة الخدمات الإكلينيكية والرعاية الصحية، والاستغلال الأمثل لموارد المستشفيات في تطوير الكفاءة التشغيلية لرسم خريطة كاملة للمستقبل، وفق سيناريوهات ابتكارية تزيد من كفاءة وفاعلية التخطيط الصحي الاستراتيجي. من خلال تبني مرافقها أفضل الممارسات العالمية في خدماتها الصحية، واستخدام أحدث التقنيات والابتكارات. وأكد سعي المؤسسة إلى تعزيز خدمة «التطبيب عن بعد» والمراقبة والمشورة الطبية للمرضى بالتوازي مع استئناف الخدمات في المرافق الصحية، من خلال توفير حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة في مجال تعزيز الصحة الرقمية، متبعة بذلك أفضل الممارسات الوقائية.

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