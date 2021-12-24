«سوق العمل والردة» يساعدان نزلاء «إصلاحية الوثبة» في التوظيف

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كرمت شرطة أبوظبي خريجي برنامج سوق العمل والمشاركين في برنامج الردة من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية - الوثبة بقطاع أمن المجتمع والذي يهدف إلى دعمهم ومساعدتهم للحصول على وظيفة بعد الإفراج عنهم ودمجهم في المجتمع.



وأكد العميد فيصل عيسى الحمادي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية الحرص المستمر على توفير الإمكانات لتأهيل النزلاء وفق أفضل الممارسات المتقدمة عبر برامج تأهيلية متنوعة، تؤتي ثمارها بتحقيق المزيد من المنجزات والمؤشرات الإيجابية بالتركيز على إعادة دمجهم في المجتمع ليكونوا منتجين وصالحين والاستعانة بالوسائل والأدوات الحديثة، والاعتماد على المنهجية العلمية لإعادة تأهيلهم وتطوير مهاراتهم.



وأشاد بالتعاون والشراكة بين شرطة أبوظبي وكليات التقنية العليا في تنفيذ البرنامج والذي يعقد باستمرار، موضحاً أن البرنامج مدته سنتان ويمنح النزيل الخريج شهادة إنجاز، ويحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك من شرطة أبوظبي، وتتم مساعدته في الحصول على وظيفة مناسبة بعد الإفراج عنه، لافتاً إلى أن البرنامج أسهم في تخفيض نسبة العودة لدى النزلاء بمقدار الضعف مقارنة بين النزلاء الآخرين.



حضر الحفل الدكتور محمد بكة، المدير التنفيذي لمركز التفوق والأبحاث التطبيقية والتدريب التابع لكليات التقنية العليا، والعقيد علي سعيد المنصوري، نائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية.



ومن جانبه هنأ المقدم حمد سيف الساعدي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية/ الوثبة بقطاع أمن المجتمع الخريجين على تحقيق نتائج متميزة في البرنامج وحرصهم على مضاعفة الجهود في الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء لإعادة دمج النزلاء في المجتمع.

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