صيانة طرق داخلية في الشارقة بمساحة 160 ألف متر مربع

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد المهندس عبدالله أحمد آل علي نائب مدير إدارة صيانة الطرق بهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، أن الإدارة وضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة نفذت في العام الجاري 2021 العديد من أعمال الصيانة بهدف رفع كفاءتها، حيث تم صيانة 160 ألف متر مربع من الأسفلت في مناطق متفرقة وحالياً العمل جار على صيانة الطريق الموازي لنادي الشارقة بشارع المدينة الجامعية، كما تجري عملية صيانة شارع الشيخ خليفة بن زايد بتقنية إعادة تدوير الأسفلت.



جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والتي أكد خلالها أنه تم الانتهاء من صيانة العلامات الأرضية وتخطيط الطريق بالمواقع المتفرقة بالإمارة والتركيز على الطرقات الرئيسة والانتهاء من تخطيط العديد من الطرق، منها شارع المدينة الجامعية وشارع واسط وطريق الذيد وطريق كلباء وخلافها من الطرق بإجمالي 195 كيلومتراً طولياً، لافتاً إلى أن تخطيط الطرق يعد من العناصر الأساسية ويتم صيانتها لرفع كفاءتها وتحقيق السلامة المرورية بأعلى درجاتها، إضافة إلى تنفيذ طلاء للأرصفة على العديد من الطرق الرئيسية والحيوية بطول إجمالي بلغ 270 كيلومتراً طولياً بهدف الحفاظ على جمالية طرق الإمارة.

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