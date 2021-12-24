رسائل شرطة أبوظبي عن «السلامة المرورية» تكافح السلوكيات السلبية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدرت «السلامة المرورية» استطلاعًا للرأي، أجرته أخيرًا القيادة العامة لشرطة أبوظبي، باللغات العربية والإنجليزية والآسيوية، وفقًا لنتائج التصويت المباشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاختيار «المحتوى الإعلامي» الأكثر أهمية للجمهور خلال عام 2021.



وأكد 61% من المشاركين في التصويت اهتمامهم بالرسائل الإعلامية والحملات التوعوية التي تنشرها حسابات شرطة أبوظبي لتعزيز الوعي بمعايير السلامة المرورية والتحذير من السلوكيات المرورية السلبية على الطرق، وجاءت «مكافحة الجريمة» في المرتبة الثانية بنسبة 26% من اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، فيما احتلت «الخدمات الذكية» المركز الثالث بنسبة 13%.



وأوضح المقدم ركن أحمد جمعة الكعبي مدير مركز إدارة السمعة المؤسسية بإدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن الاستطلاع يأتي ضمن منظومة «تقييم الأداء الإعلامي»، والتي تضم أساليب عدة لقياس أثر المحتوى على مدار العام والوقوف على مدى تأثير المواد الإعلامية ودرجة تفاعل المجتمع مع المنشورات الرقمية اليومية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.



وأضاف أن الاستطلاع الأخير يؤكد اهتمام أفراد المجتمع بالحملات الإعلامية، والرسائل التوعوية، التي تنشرها شرطة أبوظبي بشكل يومي لرفع وعي السائقين بالنظم واللوائح المرورية وتحفز السلوكيات المرورية الإيجابية، والتحذير من التجاوزات والتصرفات السلبية بما يقلل من الحوادث ويعزز سلامة مستخدمي الطرق.



وأكد أن شرطة أبوظبي تستثمر نتائج استطلاعات الرأي في إعادة توجيه «صناعة المحتوى الإعلامي» بما يتماشى مع اهتمامات كافة أفراد المجتمع ويعزز من فاعلية الرسائل الإعلامية، ويزيد من انتشارها، وتأثيرها، وتفاعل الجمهور معها، تحقيقًا للأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز الثقة والتواصل الفعال بينها وبين جمهورها المحلي والدولي.



وتقدم شرطة أبوظبي عبر قنواتها الإعلامية خدمات إخبارية يومية إلى جانب الرسائل التوعوية والتنبيهات التحذيرية الاستباقية بالحالات الطارئة على الطرق على مدار الساعة، تأكيدًا للشراكة بين الشرطة والمجتمع لتعزيز أمن وسلامة أبوظبي.

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