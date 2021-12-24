«طرق دبي» تنظم اليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة

المصدر: دبي- البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات الدورة السابعة لليوم المفتوح للصحة والسلامة والبيئة، تحت شعار «لنتكاتف للحفاظ على البيئة»، بحضور عدد من خبراء المجال من داخل الهيئة وخارجها، منهم مسؤولون وأساتذة جامعات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لإلقاء المزيد من الضوء بشأن سُبل تطوير حلول مستدامة مبتكرة في المجال البيئي، وتحفيز الابتكار لدعم التنمية المستدامة والتوعية، ومناقشة وإبراز جهود الهيئة في هذا المجال.



وافتتح الفعالية ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، ورحب بالحضور والمشاركين، مشيراً إلى أن مفهوم الاستدامة أصبح مترسخاً في الأداء المؤسسي لهيئة الطرق والمواصلات.



ويعد محور حماية البيئة وترشيد استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن أولويات عمل الهيئة انسجاماً مع رؤيتها المتمثلة في تحقيق «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».







تخطيط



وقالت ندى جاسم، مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: لقد بذلت هيئة الطرق والمواصلات جهوداً متواصلة نحو تحقيق نظام نقل جماعي مستدام وصديق للبيئة، ودمجه كجزء من خططها الاستراتيجية ومواءمته مع هدفها الاستراتيجي «السلامة والاستدامة البيئية».



وتخلّل اللقاء مشاركات خارجية منها التحديات من جراء احتراق الوقود الأحفوري وتغير المناخ والتقنيات الحديثة والمبتكرة، لدعم التخفيف من آثار التَغَيُرِ المناخي وخريطة الطريق لقطاع الطاقة العالمي وقدّم هذا العرض شوقي غناي، أستاذ مشارك، في قسم هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة، بكلية الهندسة ورئيس قسم تمويل البحوث في جامعة الشارقة.



وتحدث شيتراي بون سيلفان، رئيس قسم العلوم والهندسة، جامعة كيرتن دبي عن ممارسات من أجل مستقبل مستدام منها استراتيجية الإنتاج الأنظف، ممارسات الحفاظ على الطاقة، ممارسات الحفاظ على المياه وممارسات إدارة النفايات، في حين استعرضت سوتشي دوبي دايا، أستاذة مشاركة، قسم إدارة الأعمال، أكاديمية مانيبال للتعليم العالي، تقنية البلوك تشين، التي تمثّل طريقاً جديداً نحو البيئة المستدامة ودور هذه التقنية لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري.







صيانة



كما تناول محمد الأميري، مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات حصول مشروع مترو دبي، محطات مسار 2020، على الشهادة الذهبية من مجلس الأبنية الخضراء في الولايات المتحدة (Golden LEED Certificate)، وقد حصلت الهيئة على هذه الشهادة المرموقة عالميا لتحقيقها عدداً من الإنجازات، من أهمها توفير تكلفة الطاقة، توفير استهلاك المياه، تقليل الانبعاثات الكربونية، انخفاض تكاليف التشغيل وزيادة قيمة الأصول، تعزيز البناء الصحي والبيئي للركاب وتحسين جودة الهواء الداخلي، بينما تناول بلال جبر، مهندس رئيسي في إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات تسليط الضوء على ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى المشاركين، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، وأبرز خطط هيئة الطرق والمواصلات بدبي في التصدي لهذه الظاهرة.

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