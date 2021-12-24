شرطة عجمان تنظم ورشة عمل التحليل الاستراتيجي

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الداخلية ورشة عمل تحديث التحليل الاستراتيجي، لمناقشة سبل تعزيز ممارسات الابتكار، وذلك ضمن إطار سعي القيادة لتحقيق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.



حضر الورشة العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد سعيد خليفة الكتبي نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والرائد محمد الخاطري نائب مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط وصف الضباط من مختلف إدارات ومراكز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان.



قدم الورشة الرائد محمد الخاطري نائب مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الداخلية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية، ضمن منظومة العمل، وتمكين المواهب البشرية لتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة.



كما تم خلال الورشة عرض أبرز التحديات المستقبلية، التي تواجه التحليل الاستراتيجي ودراسة الحلول الناجحة للتغلب عليها، إضافة إلى استعراض أبرز المبادرات المقترحة، التي تدعم جودة العمل الشرطي وتعزز الأمن والأمان، ومناقشة تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الشرطة بالتعاون مع الشركاء.



وعقدت جلسة عصف ذهني قام خلالها المشاركون في الورشة بدراسة وتحليل البيئة الخارجية باستخدام نظام (PESTLE)، من خلال تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من العوامل المحيطة، ودراسة تأثيرها وفقاً للأولويات، وإدراج أهم الممكنات الإيجابية لدى الجهة التي تؤثر وتتأثر بها، ويمكن السيطرة عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز