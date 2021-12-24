91.6 % من السكان في الإمارات تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 37,320 جرعة من لقاح «كوفيد 19» وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 22,402,346 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 226.51 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 91.60% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».



وإلى ذلك وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 365,269 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 746,557 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,154 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 339 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 739,616 حالة.

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