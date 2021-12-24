ورش للتوعية بالتطوير المهني والذاتي والاستقرار الوظيفي

المصدر: دبي- البيان

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نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية ورشاً توعوية افتراضية حول التطوير المهني والذاتي والاستقرار الأسري والوظيفي كما سلطت الورش الضوء على الاحتراق الوظيفي وفن إدارة الخلافات الأسرية واكتشاف وتطوير الشغف المهني وتعزيز بيئة العمل الإيجابية.



وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «نعمل على توفير بيئة إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية لتحقيق النجاح والتميز، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة. ولا تدخر اللجنة جهداً لتحفيز موظفاتها على النجاح وإثبات الذات، ودعم دورهن في الإنجازات التي تحققها الهيئة في مختلف المجالات ويسعدنا تبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في مجال دعم وتمكين المرأة، وتوفير كافة السبل لتعزيز سعادة الأم العاملة، ومساعدتها على التطور الذاتي والمهني، وترسيخ مساهمتهن في التنمية وخدمة الوطن في مختلف الميادين».

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