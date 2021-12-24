ضاحي خلفان يستقبل وفداً من وزارة الدفاع

المصدر: دبي ــ البيان

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وفداً من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن علي أحمد الطنيجي، والرائد الشيخ راشد بن عبدالعزيز بن سعود آل سعود، وعدد من الضباط.



ورافق معاليه الوفد، إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات حيث اطلع على منظومة العمل فيها، والذي يشمل أحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه.



كما رافق معاليه الوفد إلى مركز الاتصال «901»، واستمع منه إلى شرح عن الخدمات، التي يقدمها، من خلال الرد على استفسارات المتعاملين، بما يحقق توجهات القيادة العامة، في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».



وقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، لرئيس الوفد العميد الركن علي أحمد الطنيجي، درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة.



حضر الاستقبال اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

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