سفير الإمارات في بوخارست يلتقي وزير الشؤون العالمية الروماني

المصدر: بوخارست - وام

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التقى الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، كورنيل فيروتسا، وزير الدولة للشؤون العالمية والاستراتيجيات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الرومانية، وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.



وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في وزارة الخارجية بالعاصمة بوخارست - مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



وتم التأكيد على أن التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا يتسم بالثقة والدعم المتبادل القائم على المصالح والقيم المشتركة للبلدين.

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