عرض جوي لفرسان الإمارات في حتا

المصدر: أبوظبي- وام

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تواصل وزارة الداخلية احتفالاتها باليوبيل الذهبي، ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، وذلك بإقامة حفل كبير اليوم في مدينة حتا بإمارة دبي، ضمن سلسلة الاحتفالات المقامة بهذه المناسبة، والتي انطلقت من الفجيرة، مروراً برأس الخيمة وأم القيوين، وصولاً إلى دبي، لتستمر بعد ذلك، لتشمل الاحتفالات كافة إمارات الدولة.



ويتضمن الاحتفال مشاركة واسعة من جميع فصائل الوزارة، ووحداتها التنظيمية والأمنية، إلى جانب المدارس العسكرية وفرق الشرطة، كما يتضمن عرضاً عسكرياً في المنطقة، إضافة إلى عرضٍ جوي لفرسان الإمارات.



ودعت القيادة العامة لشرطة دبي، الجمهور الكريم لحضور الحفل المقام في حتا، والانتباه للإغلاق الرئيس وقت الحفل، حيث سيتم إغلاق الطريق من دوار حصن حتا، حتى مكان الاحتفال، علماً بأن شرطة حتا، وفرت طريقاً بديلاً وآمناً للسكان، وسيتم إخطارهم بذلك عبر الرسائل النصية، لكافة سكان المنطقة.

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