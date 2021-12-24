بلدية عجمان تطلق مبادرة مدن الـ 15 دقيقة

المصدر: عجمان- البيان

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أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مبادرة 15 دقيقة والتي تمكن المجتمع من العثور على جميع الاستخدامات والمرافق التي يحتاجها الشخص في غضون 15 دقيقة سيراً على الأقدام من المكان الذي يعيش فيه أو بواسطة وسائل النقل العامة والدراجات الهوائية والكهربائية.



وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة أن تطبيق نظرية مدن الـ15 دقيقة ينسجم مع استراتيجية الدائرة حتى عام 2030 والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يستند المفهوم إلى أربع ركائز تتضمن القرب والتنوع والكثافة والمكان.



وذكر أن النظرية طبقت في العديد من دول العالم المتقدمة وأثبتت نجاحها وتحقيقها للأهداف المنشودة، وعليه ستعمل الدائرة على تنفيذ النظرية والتي تلائم طبيعة إمارة عجمان، مبيناً أن المبادرة ستضمن تحقيق جودة الحياة حيث تمنح المجتمع فرصة التمتع بأسلوب عال من الراحة والرفاهية.



وأشار إلى أن الدائرة ستعمل على تطبيق مفهوم مدن الـ 15 دقيقة حتى عام 2030 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة لإشراك المجتمع، حيث سيتم إطلاق عدد من المبادرات لتطبيق المفهوم والذي يتطلب الحد الأدنى من التنقل بين المنازل والمتنزهات والمكاتب والمطاعم والمدارس.



ونوه بأن تنفيذ المبادرة سيسهم في تغيير أسلوب الحياة بشكل إيجابي حيث ستشجع الجميع على ممارسة المشي واستخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الحديثة مثل الدراجات الكهربائية في نطاق 15 دقيقة، موضحاً أن الجهود ستبذل لتوفير المسارات والاتجاهات وتجهيز البنية التحتية وإطلاق السياسات والتشريعات اللازمة لذلك، كما ويجري العمل حالياً على إعداد خرائط الكترونية تقوم باحتساب وتحديد مواقع الأنشطة الرئيسية لأي نقطة في الأحياء وتحديد الخيارات المتاحة للوصول لهذه الأنشطة فضلاً على المدة الزمنية المستغرقة لذلك.

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