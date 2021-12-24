165.000 كاميرا مراقبة بالمنشآت الحيوية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت ميسون محمد الذهب مدير عام هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة بالإنابة، عن تركيب 165 ألف كاميرا مراقبة موزعة على المنشآت الحيوية في الإمارة، ضمن نظام «حماية» بالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهدف تعزيز جهود العيون الساهرة.



وأعلنت الذهب، خلال برنامج «العين الساهرة» الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وهيئة الإذاعة، أنه سيتم افتتاح محطة فحص فني جديدة في منطقة القصيدات بالقرب من دوار مستشفى صقر الحكومي خلال العام المقبل 2022، مؤكدة أن إطلاق محطة الفحص الفني المتنقل جاء لتوفير الخدمة لأهالي المناطق البعيدة ولتوفير خدمة متميزة لأصحاب السيارات والآليات في مختلف مناطق رأس الخيمة.



وأكدت الذهب خلال اللقاء، أن هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، لافتة إلى أن آلية طرح الأرقام المميزة تتم بناء على دراسات واستبيانات ميدانية مع الجمهور للوقوف على رغباتهم في الفئات التي يتم طرحها.



وأشارت إلى أن الهيئة قامت بتحويل 95% من خدماتها إلى الكترونية ذكية بهدف إسعاد المتعاملين وسرعة انجاز معاملاتهم بدقة وكفاءة عالية وبهدف الحفاظ على أمن وسلامة الموظفين في ظل جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي فرض إجراءات احترازية ووقائية حرصت الهيئة على تطبيقها بكل صرامة في جميع المراكز التابعة لها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز