«حميد النعيمي لخدمة القرآن» يكرم فئة كبار المواطنات

المصدر: عجمان - وام

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نظم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، بالشراكة مع مركز كبار المواطنين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بعجمان، لقاء مع طلابه من فئة كبار المواطنات اللواتي أتممن حفظ جزئي عم وتبارك.

وقال حسين الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إن المركز وعبر منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم أنشأ عن بعد مجموعة حلقات قرآنية لفئة الأمهات وكبار المواطنات، مشيراً إلى أن منصة التعليم عن بعد الرقمية التي أطلقها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، كان لها الدور الرئيس في الوصول إلى هذه الفئات وتقديم الخدمات لها وتمكينها من أهم أسباب السعادة والرضا عن الذات.

وتقدم حسين الحمادي بالشكر إلى مركز سعادة كبار المواطنين على جهودهم وحرصهم على إسعاد كبار المواطنين والتسهيلات الكبيرة التي قدموها لمركز حميد لإنجاز هذه المهمة النبيلة.

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