الفجيرة تعتمد تطبيق المرور الأخضر

المصدر: وام

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اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة تطبيق نظام المرور الأخضر على جميع العاملين والمراجعين للمنشآت والمرافق الحكومية المحلية في الإمارة اعتباراً من من 3 يناير 2022 تماشياً مع تطبيق نظام المرور الأخضر على جميع العاملين والمراجعين للمنشآت والمرافق الحكومية الاتحادية على مستوى الدولة.

وأكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة على ضرورة الاستمرار في التقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكوفيد-19 .

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