"بريد الإمارات" تصدر طوابع تذكارية احتفاءً باليوبيل الذهبي لتأسيس "وزارة الداخلية"

المصدر: وام

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أصدرت مجموعة بريد الإمارات طوابع تذكارية احتفالاً بمرور خمسين عاماً على تأسيس وزارة الداخلية وذلك بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة.

ويأتي إصدار الطوابع الجديدة بمثابة توثيقٍ لمسيرة الريادة التي تقودها الدولة في مجال العمل الشرطي وتماشياً مع أهداف "مبــادرة اليوبيــل الذهبــي لوزارة الداخلية" التي تأتي احتفاءً بخمسين عاماً من الإنجازات المتلاحقة في مجال إرساء دعائم الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وقال عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة "بريد الإمارات": "نتوجه بالتهنئة إلى وزارة الداخلية بمناسبة احتفالها بخمسين عاماً من الريادة في جعل دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة ..ويشرفنا في مجموعة بريد الإمارات المشاركة في هذه المناسبة الهامة عبر إطلاق مجموعة من الطوابع التذكارية الخاصة والتي توثق مسيرة الإنجازات السبّاقة للوزارة على مدى السنوات والعقود الماضية.

ويأتي إصدار طابع اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية في وقتٍ هام تحتفل فيه دولتنا باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد الميمون الذي قدّم للعالم نموذجاً تنموياً متفرداً في ظل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الحكيمة التي أرست دعائم التقدم والعزة والرخاء".

وأضاف الأشرم أن مبادرة "اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية" تأتي لتسرد قصة المكتسبات غير المسبوقة لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق قفزات نوعية باتجاه استشراف وصنع مسـتقبل أفضل للجميع وفق نهج قائم على تسخير وتطويع الابتكار والتكنولوجيا في خدمة طموحاتنا التي تعانق السماء ..مؤكداً على التزامهم المستمر بتعزيز التعاون المثمر مع وزارة الداخلية لدعم تطلعاتها في تعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات وإعلاء شأن دولتنا على الخريطة العالمية.

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