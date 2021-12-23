الرئيس الفرنسي يمنح سعيد الشحي وسام جوقة الشرف برتبة فارس

المصدر: وام

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منح إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية «وسام جوقة الشرف برتبة فارس».

ويعد الوسام من أعلى الأوسمة الوطنية في فرنسا، ويتم منحه لشخصيات فرنسية أو أجنبية، وذلك تقديراً لجهوده التي بذلها في تعزيز علاقات التعاون في المجال العسكري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

وقام الفريق الركن فانسان غيوني قائد القوات البرية الفرنسية الذي يزور الدولة حاليا، بتقليد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، وسام جوقة الشرف برتبة فارس خلال حفل أقيم بقياده القوات البرية وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع في الجانبين.

وأعرب قائد القوات البرية عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الفرنسي على منحه هذا الوسام، متمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والتقدم، بما يلبي طموحاتهما في مستقبل واعد.

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