رئيس الدولة يمنح سفير كوريا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: وام

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منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كوون يونغ وو، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى البلاد، وتقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، السفير يونغ وو الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي..

وأعرب معاليه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب كوون يونغ وو، عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..كما توجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

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