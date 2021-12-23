رجل الأعمال ياسين جعفر يتبرّع بـ 10 ملايين درهم لمؤسسة الجليلة دعماً لمستشفى حمدان بن راشد الخيريّ

المصدر: البيان

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تلقَّت مؤسسة الجليلة، العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تبرّعاً بقيمة عشرة ملايين درهم إماراتي من رجل الأعمال ياسين جعفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروكلاد، دعماً لمستشفى حمدان بن راشد الخيريّ لرعاية مرضى السرطان، المستشفى الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يقدّم خدمات الرعاية لمرضى السرطان غير المقتدرين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 250 سريراً لتقديم خدمات العيادات الخارجيّة والتشخيصيّة الأفضل من نوعها، وخدمات المرضى الداخليين والخدمات الجراحيّة في بيئة تراعي توفير رعاية صحية شخصية للمرضى. ومن المتوقع استكمال المرحلة الأولى من المستشفى وافتتاحها في عام 2024 مع توفير 150 سريراً وتقديم الخدمات الطبيّة لـ30 ألف مريض سنوياً، في إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، تمثل منارة أمل جديدة لمرضى السرطان من غير القادرين على تحمُّل نفقات العلاج وعائلاتهم. ويأتي تبرّع ياسين جعفر عقب نجاح زوجته في التغلّب على مرض السرطان الذي ألمّ بها، ومعونةً لجميع المصابين بهذا المرض.

وتعليقاً على هذا التبرع السخي، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: "تتصدّر صحّة المواطنين والمقيمين أولويات مؤسسة الجليلة. وسيكون لمستشفى حمدان بن راشد الخيريّ لرعاية مرضى السرطان دور رائد في التصدي لهذا المرض من خلال رعاية المرضى غير المقتدرين. ولاشك أن دعم المتبرّعين يشكل جزءاً أساسياً من نجاحنا في تطوير هذا المستشفى الحديث.

وأعرب الدكتور العلماء عن بالغ امتنان مؤسسة الجليلة للتبرّع السخيّ المُقدّم من ياسين جعفر وعائلته الكريمة، مؤكداً أن الدعم المجتمعي يُعدّ من أهم العناصر التي ستمكن المستشفى من تقديم خبرات وخدمات متميّزة لعلاج مرضى السرطان غير المقتدرين، وهو ما يعزز من قدرات القطاع الصحي بشكل عام لتقديم نوعية الخدمة المنشودة للمرضى وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية.

من جانبه، قال ياسين جعفر: "عقب تغلُّب زوجتي على مرض السرطان، بحمد الله تعالى وعنايته، استشعرت أنه من واجبي أن أعبّر عن مدى تقديري وامتناني للمستوى المتميز من الرعاية والعلاج الذي تلقّته أثناء محاربتها للمرض. وإنه من دواعي الفخر المشاركة في دعم مؤسسة الجليلة ومساعيها الطيّبة لتزويد مرضى السرطان في الإمارات بالعلاجات المناسبة. ومن المؤكد سيكون المستشفى الخيريّ بمثابة منارة أمل للمرضى وعائلاتهم".

وأضاف: "يحمل المجتمع مسؤولية كبيرة تجاه مساندة البرامج والمبادرات المعنيّة بمكافحة هذا المرض، لتعزيز شبكة الدعم المتاحة لمرضى السرطان وعائلاتهم. وأتمنى أن تكون هذه الخطوة سبباً في التشجيع على المسارعة إلى دعم الأهداف النبيلة لمؤسسة الجليلة، والمساهمة في بناء مستشفى حمدان بن راشد الخيريّ لرعاية مرضى السرطان في دبي."

وجاء الكشف عن تبرع ياسين جعفر لصالح المستشفى خلال زيارته إلى "مجلس الأمل"، وهو المركز الاجتماعيّ الأول من نوعه الذي تم افتتاحه مؤخراً والمخصّص لمريضات السرطان ورفاهيتهن، انطلاقاً من حرص مؤسسة الجليلة على دعم المريضات والمتعافيات من المرض وعائلاتهن. ويوفر المركز شبكة دعم هدفها إبقاء رسالة الأمل حية، كما يتم تقديم جميع الخدمات في المركز مجاناً.

يُشار إلى أنه منذ الإعلان عن مستشفى حمدان بن راشد الخيريّ لرعاية مرضى السرطان في دبي في وقت سابق من هذا العام، تلقت مؤسسة الجليلة تبرعات بلغت 350 مليون درهم إماراتي من أصل 750 مليون تحتاجها المستشفى لإكمال مراحلها المختلفة. وشملت التبرّعات إسهامات سخيّة من عدّة جهات خيريّة ومؤسسات حكوميّة وغير حكوميّة وشركات إماراتيّة. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول مؤسسة الجليلة، من خلال الموقع www.aljalilafoundation.ae

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