«طاقة الوطني» تناقش تطوير الصناعة الوطنية مع ممثلي مصرف الإمارات للتنمية

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، مع ممثلي مصرف الإمارات للتنمية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عفراء بخيت العليلي مقررة اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، ومريم ماجد بن ثنية، ويوسف عبدالله البطران.

كما شارك من مصرف الإمارات للتنمية أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي للمصرف.

وطرحت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات المتعلقة بمحاور الموضوع على ممثلي المصرف، وتم التعرف على الحلول التمويلية التي يقدمها المصرف للقطاعات المختلفة ومنها القطاعات التكنولوجية والصحية والبنية التحتية، كما تم التعرف على مساهمات المصرف فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودور المصرف في تعزيز تنمية الصادرات الإماراتية وتأمين ائتمان الصادرات.

وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين والمهتمين والمختصين في قطاع الصناعة.

وقررت اللجنة التنسيق مع ممثلي مصرف الإمارات للتنمية بشأن توفير ردودهم الكتابية على استفسارات اللجنة، كما قررت إعداد مسودة تقريرها النهائي حول موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية بناءً على مخرجات نتائج اجتماع اللجنة.

وتناقش اللجنة موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، وفق محاور الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.

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