الإمارات تؤكد موقفها الثابت تجاه كل ما يهدد أمن واستقرار السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل اللواء الركن صالح محمد صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في مكتبه في أبوظبي، أمس، الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع المطيري قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد اللواء الركن صالح العامري الموقف الثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

لقاء

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع في البلدين، آخر مستجدات العمليات العسكرية وعمليات الإغاثة الإنسانية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمليات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

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