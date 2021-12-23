سلطان الجابر يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين

المصدر: أثينا - وام

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زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العاصمة اليونانية أثينا، والتقى كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، ونيكوس ديندياس وزير الخارجية.

ونقل معاليه لرئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين تحيات القيادة الرشيدة بالدولة وتمنياتهم لبلادهما وشعبهما المزيد من التقدم والازدهار.

وناقش معاليه خلال الزيارة سبل تعزيز التواصل المستمر بين البلدين، وتشجيع العلاقات الاستثمارية والتعاون الاقتصادي المتبادل لتحقيق المزيد من العمل المشترك المثمر بين الدولتين الصديقتين ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

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